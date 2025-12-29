Morreu idosa espanhola famosa por restauro que correu mal

29 dez, 2025 - 21:11 • Ricardo Vieira
Morreu Cecilia Giménez, a mulher espanhola que ganhou fama mundial devido ao restauro polémico do quadro “Ecce Homo”, uma representação de Jesus Cristo.
Cecilia Giménez faleceu esta segunda-feira, aos 94 anos, numa residência para idosos na localidade de Borja, na província de Saragoça, na região nordeste de Espanha, onde vivia com o filhos.
A notícia da morte foi confirmada pelo autarca local, Eduardo Arila, citado pela imprensa espanhola.
Admiradora de pintura, Cecilia Giménez ficou conhecida quando em 2012 decidiu, sem pedir autorização, mas cheia de boa vontade, restaurar o quadro “Ecce Homo”, na Igreja do Santuário da Misericórdia, em Borja.
O trabalho de restauro não correu bem, mas o incidente acabou por atrair milhares de pessoas ao santuário para admirar a nova versão da obra de Elías García Martínez, pintada nos primórdios do século XX.
Quando se apercebeu do estado em que a obra ficou, Cecilia Giménez avisou o responsável do património cultural de Borja, de acordo com os relatos da altura.
A autarquia contratou uma equipa de especialistas em restauro para recuperar obra.
O fresco tinha sido doado por Elías García Martínez à cidade de Borja, onde costumava passar férias e onde as obras de arte são geridas pelo Centro de Estudos Borjanos (CEB).
“É inegável a mudança (não procurada) sofrida pelo santuário: houve um antes e um depois do repinte do Ecce Homo”, assinala o site de turismo de Borja.
A igreja local abriu um Centro de Interpretação para explicar o contexto em que a pintura foi criada e, simultaneamente, dar a conhecer um pouco da história da localidade.