Qual é o segredo de "Hábitos Atómicos", um dos livros de autoajuda mais vendidos de sempre?

29 dez, 2025 - 08:00 • Sandra Afonso
Deixar de fumar, perder peso, reduzir o stress ou qualquer que seja o objetivo do leitor, em “Hábitos Atómicos” aprende a chegar lá. Com o “Workbook” aplica toda essa teoria. James Clear promete um sistema revolucionário, baseado em mudanças minúsculas, que podem mudar vidas.
Há quem defenda que quem leu um livro de autoajuda, leu todos. É uma conclusão grosseira, apesar da superação pessoal ser o fio condutor de todo o material já publicado e os métodos se cruzarem muitas vezes.
O que traz “Hábitos Atómicos” de novo para este campo, muitas vezes confundido com a Psicologia?
O segredo é manter a fasquia baixa, explica José Prata, editor da Lua de Papel, para garantir que pequenas alterações se transformam em hábitos e se traduzem em resultados. Paciência e perseverança.
“Uma obra essencial para quem tem dificuldade em implementar hábitos”, defende José Prata. “A mensagem principal é: nunca pensem no objetivo, vamos focar-nos no sistema e trabalhar nele, sempre com pequeníssimos hábitos, pouca ambição”.
James Clear assenta este sistema criador de novos hábitos em quatro passos, a que chama de leis: a evidência, a atração, a facilidade e a gratificação. O autor explica como cada uma destas leis deve ser implementada, com histórias reais de cientistas, CEOs e campeões olímpicos.
Mas outros livros de autoajuda também assentam em métodos com resultados comprovados, o que fez deste um campeão de vendas?
José Prata diz que “já nem se pode enquadrar num género (literário), já está na categoria dos super, ultra, mega bestsellers. Vendeu 25 milhões de exemplares em todo o mundo e mais de 170 mil exemplares no país, ou seja, há muito mais pessoas a comprar do que a votar na maior parte dos partidos em Portugal”.
O editor português acredita que a chave deste sucesso passa pelo momento em que foi lançado, 2019. O livro surgiu “com a ciência toda, de forma tão acessível, quando as pessoas mais precisavam”, na altura em que a covid-19 reteve em casa grande parte da população mundial.
“O livro cresceu exponencialmente durante a pandemia”, explica José Prata. “Provavelmente, lançado 10 anos antes não teria tanto sucesso, 10 anos depois não teria tanto sucesso”, acrescenta.
Neste mês de dezembro, chegou a Portugal o segundo livro de James Clear, “Hábitos Atómicos - Workbook”, o manual oficial da obra lançada há seis anos.
É, essencialmente, um guia interativo, com dicas, exercícios e atividades, para passar dos conceitos à prática. Tem “muito mais quadros e espaços para preencher”.
O editor acredita que quem já conhece o autor vai querer ler este segundo livro, mas “haverá sempre quem só agora vai descobrir” James Clear e pode começar por este segundo livro, porque “vive perfeitamente sozinho e independente do primeiro”, defende.
James Clear recupera o essencial do método que desenvolveu neste segundo livro, um processo baseado em conceitos testados em diversas áreas, como a biologia, a psicologia e a neurociência. Estratégias para tornar os bons hábitos inevitáveis e os maus impossíveis.