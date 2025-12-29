Qual é o segredo de "Hábitos Atómicos", um dos livros de autoajuda mais vendidos de sempre?

Deixar de fumar, perder peso, reduzir o stress ou qualquer que seja o objetivo do leitor, em “Hábitos Atómicos” aprende a chegar lá. Com o “Workbook” aplica toda essa teoria. James Clear promete um sistema revolucionário, baseado em mudanças minúsculas, que podem mudar vidas.

Há quem defenda que quem leu um livro de autoajuda, leu todos. É uma conclusão grosseira, apesar da superação pessoal ser o fio condutor de todo o material já publicado e os métodos se cruzarem muitas vezes.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



O que traz “Hábitos Atómicos” de novo para este campo, muitas vezes confundido com a Psicologia?

O segredo é manter a fasquia baixa, explica José Prata, editor da Lua de Papel, para garantir que pequenas alterações se transformam em hábitos e se traduzem em resultados. Paciência e perseverança.

“Uma obra essencial para quem tem dificuldade em implementar hábitos”, defende José Prata. “A mensagem principal é: nunca pensem no objetivo, vamos focar-nos no sistema e trabalhar nele, sempre com pequeníssimos hábitos, pouca ambição”.

James Clear assenta este sistema criador de novos hábitos em quatro passos, a que chama de leis: a evidência, a atração, a facilidade e a gratificação. O autor explica como cada uma destas leis deve ser implementada, com histórias reais de cientistas, CEOs e campeões olímpicos.

A mensagem principal é: nunca pensem no objetivo, vamos focar-nos no sistema e trabalhar nele, sempre com pequeníssimos hábitos

Mas outros livros de autoajuda também assentam em métodos com resultados comprovados, o que fez deste um campeão de vendas?