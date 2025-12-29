Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 29 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Vida

Ruy de Carvalho continua internado e está bem e consciente após AVC

29 dez, 2025 - 15:06 • João Pedro Quesado

O ator foi internado "por não se sentir muito bem", segundo a informação da filha, tendo sofrido um "ligeiro AVC" detetado em exames.

A+ / A-

Ruy de Carvalho está bem e consciente, segundo avançou a filha do ator à SIC. O ator foi internado na sexta-feira, na sequência de um AVC.

Ruy de Carvalho continua internado, num hospital que a família não especificou por razões de "preservação da intimidade". Na sequência do internamento, os espetáculos da peça "A ratoeira", que protagoniza no Centro Cultural Malaposta, em Olival Basto (Odivelas), foram cancelados.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O ator foi internado "por não se sentir muito bem", segundo a informação da filha, tendo sofrido um "ligeiro AVC" detetado em exames. Está "em franca recuperação e em situação estável".

Ruy de Carvalho nasceu a 1 de março de 1927, e tem uma carreira de 83 anos no teatro, cinema, rádio e televisão. A primeira vez como ator foi em julho de 1936, no Teatro Municipal da Covilhã.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 29 dez, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Montenegro puxa por “mentalidade Ronaldo”

Montenegro puxa por “mentalidade Ronaldo”

Patriarca: "Cada rosto merece respeito"

Patriarca: "Cada rosto merece respeito"

Luísa tem uma filha com paralisia e estica 720€ de salário

Luísa tem uma filha com paralisia e estica 720€ de sal(...)

Comprar casa como quem assina a Netflix? Cliff Curtis explica

Comprar casa como quem assina a Netflix? Cliff Curtis (...)