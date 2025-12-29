Ruy de Carvalho continua internado e está bem e consciente após AVC

Ruy de Carvalho está bem e consciente, segundo avançou a filha do ator à SIC. O ator foi internado na sexta-feira, na sequência de um AVC.

Ruy de Carvalho continua internado, num hospital que a família não especificou por razões de "preservação da intimidade". Na sequência do internamento, os espetáculos da peça "A ratoeira", que protagoniza no Centro Cultural Malaposta, em Olival Basto (Odivelas), foram cancelados.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



O ator foi internado "por não se sentir muito bem", segundo a informação da filha, tendo sofrido um "ligeiro AVC" detetado em exames. Está "em franca recuperação e em situação estável".

Ruy de Carvalho nasceu a 1 de março de 1927, e tem uma carreira de 83 anos no teatro, cinema, rádio e televisão. A primeira vez como ator foi em julho de 1936, no Teatro Municipal da Covilhã.