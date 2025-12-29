Tatanka está de volta com novo álbum em 2026

O músico português Tatanka, vocalista dos The Black Mamba, edita em 2026 um novo álbum a solo, que irá apresentar ao vivo em maio em Lisboa e no Porto, anunciou esta segunda-feira o agenciamento do artista.

O novo álbum, cujo título não foi ainda divulgado, sucede a "Pouco Barulho", o primeiro que editou a solo, em 2019, inspirado em música folk e totalmente cantado em português.

De acordo com o agenciamento de Tatanka, os concertos de apresentação estão marcados para 6 de maio no Porto, no Teatro Sá da Bandeira, e 13 de maio em Lisboa, no Teatro Tivoli. Os bilhetes para o concerto do Porto custam entre os 12,5 e os 25 euros e para o de Lisboa entre os 15,5 e os 26,5 euros.

Embora se saiba pouco sobre o álbum, já é possível ouvir-se um dos temas: "Balada de um gajo invisível", canção que "inaugura um novo ciclo criativo, mais íntimo e autoral", disponível nas plataformas digitais desde 24 de dezembro.

Tatanka é o nome artístico de Pedro Taborda Barbosa, cantor, guitarrista e compositor e um dos fundadores dos The Black Mamba, banda formada em 2010 e que se move no universo dos blues, da soul e do funk.

Em paralelo com a banda, Tatanka iniciou a carreira a solo em 2016, "num registo mais pessoal e de regresso às suas raízes, contando histórias e apresentando temas originais em português".

Os The Black Mamba representaram Portugal no 65.º Festival Eurovisão da Canção, que aconteceu em Roterdão, nos Países Baixos, em 2021, tendo alcançado o 12.º lugar na final, com o tema "Love is on my side".