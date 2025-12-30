Uso de ecrãs está a comprometer capacidade de comunicação das crianças. O que fazer?

O uso excessivo de ecrãs e redes sociais está a prejudicar a capacidade de comunicação das crianças e jovens, alerta um artigo publicado no “The Conversation” esta terça-feira. A autora, a linguista Estrella Montolío Durán, defende que a presença constante de dispositivos móveis reduz a qualidade das interações presenciais e compromete o desenvolvimento da empatia, da escuta ativa e da expressão emocional.

Ecrãs e redes sociais estão a prejudicar a capacidade de conversação das crianças?

Sim. Vários estudos demonstram que o uso indiscriminado de telemóveis e redes sociais afeta negativamente a qualidade das interações presenciais. Mesmo quando o telemóvel está em silêncio, a sua mera presença distrai e inibe conversas profundas.

Como é que os ecrãs interferem nas conversas?

A atenção é dividida e as pessoas passam a abordar os temas de forma superficial. As conversas tornam-se mais breves e menos significativas, porque há sempre a expectativa de uma interrupção digital iminente.

As crianças estão a ser particularmente afetadas?

Claramente. Crianças que crescem em lares onde os ecrãs dominam os momentos de convívio, como as refeições, têm mais dificuldade em interpretar pistas não verbais, em desenvolver empatia e em lidar com conversas reais, não filtradas.

Falar e conversar não são a mesma coisa?

Exatamente. Falar é uma capacidade inata, mas conversar é uma competência cultural, aprendida através da convivência. Envolve escuta ativa, empatia, respeito pelos turnos e capacidade de manter o diálogo.

Qual é o papel da família no desenvolvimento desta competência?

As famílias transmitem um “capital conversacional”, tal como transmitem um capital económico ou linguístico. Crianças expostas desde cedo a vocabulário rico e interações dialogantes têm mais facilidade em comunicar eficazmente.

E a escola, pode compensar essas diferenças?

Deveria. O ideal seria que as escolas expusessem todas as crianças a modelos linguísticos e de conversa mais sofisticados. Mas esse processo de nivelamento nem sempre funciona como deveria.

Porque é que isto importa tanto?

Porque a forma como conversamos molda a nossa identidade e a perceção que os outros têm de nós. Conversas de qualidade influenciam diretamente o nosso bem-estar, as nossas relações e o nosso sucesso pessoal e profissional.

O que é a “literacia conversacional”?

É a capacidade de conduzir conversas empáticas, respeitosas e conscientes. Tal como aprendemos a comer de forma saudável, devemos aprender a conversar de forma construtiva. Este é um tema que deveria ser tratado como uma prioridade social.

Como podemos começar a melhorar?

Com gestos simples, como jantar sem dispositivos eletrónicos. Incentivar conversas reais em família é um passo decisivo para o desenvolvimento pessoal e social das crianças.