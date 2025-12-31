Beckett, Tchekhov, Corneille, Marco Martins e Tiago Rodrigues em palcos portugueses em 2026

Os palcos portugueses, no primeiro semestre de 2026, vão contar com textos de autores como Anton Tchekhov, Samuel Beckett, Pierre Corneille, António Patrício e Manuel António Pina, postos em cena por diferentes companhias.

David Greig, Juan Mayorga e Jon Fosse são também autores prometidos, a par do regresso de "Catarina e a Beleza de Matar Fascistas", de Tiago Rodrigues, que irá a Braga, Ourém, Lisboa e Vila Real, da reposição de "À primeira vista", de Suzie Miller, no Teatro Maria Matos, na capital, e da chegada ao Porto e a Lisboa de "Um Inimigo do Povo", de Marco Martins, após a estreia no Theatro Circo, em Braga. Também não faltará Shakespeare, com "Titus Andronicus".

As estreias das peças "A Gaivota", de Tchekhov, "Happy Days", de Beckett, "Os Jugoslavos", de Juan Mayorga, e "O Apaixonado Extravagante", de Corneille, em Lisboa, e de "O Fim", de António Patrício, e "Falsas Histórias Verdadeiras: Uma Pina Colagem", a partir de textos de Manuel António Pina, no Porto, marcam o primeiro semestre da temporada teatral 2026 em Portugal.

Numa "versão atualizada" da responsabilidade do diretor artístico do Trindade, Diogo Infante, que retira do texto de "A Gaivota" tudo o que possa datá-lo, e que também o encena, o clássico de Tchekhov subirá ao palco do Teatro da Trindade, a partir de 29 de janeiro, mantendo-se em cartaz até 05 de abril.

Esta encenação da peça escrita em 1895, conta com Alexandre Lencastre a personificar Irina Arkadina, no que constitui um regresso da atriz àquela obra do autor de "As Três Irmãs", 33 anos depois de ter dado corpo a Nina, numa produção do Teatro da Graça, em Lisboa.

Com estreia no mesmo dia, 29 de janeiro, está também o Teatro Meridional, que na sala da Rua do Açúcar erguerá "Happy Days", do dramaturgo irlandês Samuel Beckett, Nobel da Literatura em 1969, numa encenação de Miguel Seabra, diretor artístico da companhia juntamente com Natália Luiza.

Em cena até 01 de março, a interpretar Winnie e Willie estarão Mónica Garnel e Emanuel Arada, respetivamente.

Entre as estreias de teatro dos primeiros seis meses do ano, conta-se igualmente "O Apaixonado Extravagante", de Pierre Corneille, dia 21 de janeiro, no Teatro do Bairro, em Lisboa, onde ficará até 15 de fevereiro.

Com tradução de Luís Lima Barreto e Fátima Ferreira, a comédia construída sobre "Place Royale", de Corneille, cuja história se centra num "homem que teme a perda da liberdade interior", é encenada por Jorge Cramez que, em 2017, já adaptara para cinema, e de forma "muito livre", "Amor Amor" do mesmo autor francês.

Os Artistas Unidos" regressam ao universo de dois dramaturgos conhecidos e trabalhados pela companhia com outras tantas estreias: "O piloto americano", de David Greig, dia 04 de fevereiro, no Teatro Variedades", e "Os jugoslavos", de Juan Mayorga, em 19 de fevereiro, no Teatro Paulo Claro, em Marvila.

Em Lisboa, destaque ainda para a reposição da premiada peça de Tiago Rodrigues "Catarina e a Beleza de Matar Fascistas", que após digressões em Portugal e no estrangeiro, regressa para sessões nos dias 06 e 07 de janeiro, no Theatro Circo, em Braga, de 12 a 17 de janeiro, na Culturgest, em Lisboa, nos dias 20 e 21 de março, no Teatro Municipal de Ourém, e em 27 e 28 de março, no Teatro Municipal de Vila Real.

Estreada em 20 de setembro de 2020, no Centro Cultural Vila Flor, em Guimarães, a peça venceu na categoria de Melhor Espetáculo Estrangeiro nos Prémios UBU 2023, em Itália, e de Melhor Espetáculo Estrangeiro, pela Critics Association, em 2023, em França.

Nesta reposição, a peça de Tiago Rodrigues, que foi nomeada para Premis de la Crítica, na Catalunha, na categoria de Melhor Espetáculo Internacional, e, em 2022 entrou na lista das peças de teatro favoritas do jornal norte-americano The New York Times, tem lotações esgotadas nas salas portuguesas. Os ingressos para as récitas na Culturgest esgotaram em menos de meia hora depois de terem sido postos à venda.

No Porto, estrear-se-ão "O Fim" e "Falsas Histórias Verdadeiras: Uma Pina Colagem", no Teatro Nacional S. João, no Porto.

Produzido pela Ensemble -- Sociedade de Actores e o Teatro Nacional São João, "O Fim", um texto de António Patrício, com encenação de Carlos Pimenta, estará em cena de 12 a 22 de fevereiro neste teatro nacional. Em 12 de março, para ficar em cena durante um mês, até 12 de abril, estrear-se-á "Falsas Histórias Verdadeiras: Uma Pina Colagem", espetáculo a partir da obra de Manuel António Pina, dirigido por Vitor Hugo Pontes, com música de A Garota Não.

A chegada ao Porto e a Lisboa da nova criação de Marco Martins, a partir de Ibsen, "Um Inimigo do Povo", é outro dos destaques da temporada. Nesta obra, o realizador e encenador põe em palco o seu interesse pelo conflito entre o indivíduo e o coletivo, baseando-se na operação especial realizada pela Polícia de Segurança Pública, na Rua do Benformoso, em Lisboa, em 19 de dezembro de 2024.

O espetáculo, em que Marco Martins põe em palco atores e imigrantes, propondo uma reflexão sobre como os media e os partidos políticos manipulam a imagem dos imigrantes sem lhes dar voz.

A peça estará em cena, nos dias 16 e 17 de janeiro, no Rivoli, no Porto, e no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, de 13 a 15 de março.

Outra das reposições é "À primeira vista", de Suzie Miller, uma história de assédio encenada por Tiago Guedes, com Margarida Vila-Nova sozinha em palco. Entre janeiro e março, a peça voltará ao lugar de origem, o Teatro Maria Matos, em Lisboa, para 12 récitas, depois de ter sido representada em diferentes salas de espectáculo de todo o país.

A Lisboa chegam também "Uma Brancura Luminosa" (ou "A Brancura Luminosa"), produção teatral portuguesa que adapta o texto do autor norueguês e Prémio Nobel Jon Fosse, com encenação e adaptação de Sandra Barata Belo, que também interpreta contracenando com Ricardo Pereira. .

Estreada no Centro de Arte de Ovar, em novembro último, "Uma Brancura Luminosa" estará em cena no Teatro Variedades, de 12 a 25 de janeiro de 2026.

Também "Titus", espetáculo a partir de "Titus Andronicus", de Shakespeare, estreada no Teatro Carlos Alberto, no Porto, em 27 de novembro, com encenação de Cátia Pinheiro e José Nunes, chega a Lisboa, com apresentações no Pequeno Auditório do CCB, onde terá seis récitas: nos dias 16, 17, 18 23, 24 e 25 de janeiro.