Jogos Santa Casa

Totoloto: saiba se ganhou o jackpot desta quarta-feira

31 dez, 2025 - 23:58 • Olímpia Mairos

Em jogo no primeiro prémio está um jackpot de 2,5 milhões de euros.

A chave vencedora do sorteio do Totoloto desta quarta-feira, 31 de dezembro de 2025 é composta pelos números 21 - 29 - 31 - 44 - 46 + Número da Sorte 2.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A chave constante neste artigo não dispensa a consulta do site do Departamento de Jogos da Santa Casa.

Os prémios atribuídos de valor superior a 5 mil euros estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%, nos termos da legislação em vigor.

O Totoloto é sorteado à quarta-feira e ao sábado.

