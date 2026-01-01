Ex-concorrente da "Casa dos Segredos" Maycon desaparecido. Carro encontrado submerso na Nazaré

A Polícia Marítima começou esta quinta-feira as buscas no mar da Nazaré após o alegado desaparecimento de um ex-concorrente do reality show "Casa dos Segredos", Maycon Douglas.

Segundo a Autoridade Marítima Nacional (AMN), um jovem de 26 anos foi declarado como desaparecido desde a madrugada de quarta-feira, véspera do "Réveillon".

As autoridades já encontraram destroços de um carro submerso, junto ao Farol de São Miguel Arcanjo, na manhã desta quinta-feira. Segundo o "Jornal de Notícias", o veículo é do ex-concorrente Maycon.

O jovem brasileiro vive desde os quatro anos na Nazaré e publicou uma mensagem nas redes sociais esta quarta-feira.

"2025 foi intenso. Aprendeu-se muito, viveu-se mais ainda", escreveu no último dia que foi avistado na localidade.