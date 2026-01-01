Ex-concorrente da "Casa dos Segredos" Maycon desaparecido. Carro encontrado submerso na Nazaré

01 jan, 2026 - 19:40 • Catarina Magalhães
A Polícia Marítima começou esta quinta-feira as buscas no mar da Nazaré após o alegado desaparecimento de um ex-concorrente do reality show "Casa dos Segredos", Maycon Douglas.
Segundo a Autoridade Marítima Nacional (AMN), um jovem de 26 anos foi declarado como desaparecido desde a madrugada de quarta-feira, véspera do "Réveillon".
As autoridades já encontraram destroços de um carro submerso, junto ao Farol de São Miguel Arcanjo, na manhã desta quinta-feira. Segundo o "Jornal de Notícias", o veículo é do ex-concorrente Maycon.
O jovem brasileiro vive desde os quatro anos na Nazaré e publicou uma mensagem nas redes sociais esta quarta-feira.
"2025 foi intenso. Aprendeu-se muito, viveu-se mais ainda", escreveu no último dia que foi avistado na localidade.
Na mesma publicação dos votos de bom ano, Maycon partilhou uma reflexão sobre o significado da passagem de ano: "Uma das datas com mais significado para mim é o Ano Novo… porquê? Não sei. Talvez aquela sensação de recomeço, mesmo sabendo que, no fundo, está tudo igual."
No decorrer das investigações, a hipótese de estar alguém dentro da viatura ou nas imediações já foi descartada.
Nas operações de busca, coordenadas pelo capitão do porto e comandante local da Polícia Marítima da Nazaré, estão também empenhados tripulantes da estação salva-vidas da Nazaré e elementos do comando local da Polícia Marítima da Nazaré, além de ter sido ativado o gabinete de psicologia da Polícia Marítima.