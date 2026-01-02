Ouvir
Cinemas NOS Alvaláxia em Lisboa fecharam na quinta-feira

02 jan, 2026 - 16:45 • Lusa

Sporting não renovou o acordo de exploração com a exibidora NOS.

As 12 salas de cinema NOS Alvaláxia, no complexo do estádio do Sporting, em Lisboa, encerraram na quinta-feira, disse à agência Lusa o diretor-geral da exibidora, Nuno Aguiar.

Este responsável disse que o Sporting não renovou o acordo de exploração com a exibidora NOS e remeteu mais explicações para o clube desportivo.

"Eram salas que gostávamos de ter, mas foi essa a decisão", disse Nuno Aguiar.

Atualmente denominado Cinemas NOS Alvaláxia, este complexo chegou a ter 16 salas à data da inauguração, em 2003, numa zona comercial no então novo estádio José Alvalade, do Sporting, em Lisboa.

Na altura, este cinema - designado Cinemas Millenium Lisboa - era explorado pelo produtor Paulo Branco e uma das 16 salas tinha um sistema inédito de projeção digital. Para a abertura foi anunciada a presença da atriz francesa Catherine Deneuve.

Em agosto de 2025, o Sporting anunciou a conclusão da compra do espaço comercial Alvaláxia (onde está integrado o complexo de cinema), numa operação avaliada em 17 milhões de euros, no âmbito do projeto "Cidade Sporting", que deverá incluir a criação de um museu do clube.

"A aquisição do Alvaláxia constitui um marco de grande relevância no caminho definido pelo clube para afirmar-se como um eixo de entretenimento de excelência à escala global", referiu o clube desportivo em comunicado, no verão passado.

Segundo os dados mais recentes coligidos pelo Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA), em 2025 este complexo de cinemas NOS Alvaláxia acolheu 121.783 espectadores, abaixo dos 193.992 espectadores contabilizados em 2024.

Em 2019, antes da pandemia da covid-19, aquele cinema registou 275.776 entradas.

