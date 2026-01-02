Dia de sorte no Euromilhões? Veja a chave desta sexta-feira

02 jan, 2026 - 20:30 • Redação
A chave do concurso do Euromilhões desta sexta-feira, 2 de janeiro de 2026, é composta pelos números 8 - 27 - 42 - 44 - 46 e pelas estrelas 1 e 10.
Em jogo no primeiro prémio está um jackpot de 31 milhões de euros.
Os prémios atribuídos de valor superior a 5 mil euros estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%, nos termos da legislação em vigor.
Desde o início do Euromilhões, já saíram em Portugal um total de 79 primeiros prémios.