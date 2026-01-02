Espetáculo "As Guerreiras do KPop -Tributo" chega em maio também a Gondomar

O espetáculo "As Guerreiras do KPop-Tributo", inspirado no filme de animação "Guerreiras do KPop", que celebra a cultura pop sul-coreana, vai ter uma apresentação a 23 de maio em Gondomar (Porto).

De acordo com o Grupo Chiado, o espetáculo vai acontecer no Multiusos de Gondomar e será "a única data no distrito do Porto", antecedendo as dez apresentações já agendadas para junho e julho no Coliseu de Lisboa.

Segundo o calendário de sessões em Lisboa, estão previstos espetáculos nos dias 6 e 7 de junho e nos dias 11 e 12 de julho, com mais do que uma apresentação diária.

"Inspirado no fenómeno da Netflix "K-Pop Demon Hunters" ["Guerreiras do KPop", no título em português], o tributo internacional revive os sucessos que conquistaram o mundo, como "Golden" e "How It"s Done", com milhares de milhões de reproduções no Spotify", refere a promotora.

Estreado em julho na plataforma Netflix, o filme de animação "Guerreiras do KPop" é uma produção da Sony Pictures Animation, realizada por Maggie Kang e Chris Appelhans, e apresenta-se como um musical de animação de ação, sobre um trio pop feminino, Huntr/x, que luta contra demónios.

"Guerreiras do KPop" convoca vários elementos da cultura popular sul-coreana, seja da mitologia, do cinema de animação, da banda desenhada ou da música pop, designada K-Pop, e cuja popularidade teve um enorme crescimento nas últimas décadas noutros países.

Maggie Kang, realizadora sul-coreana radicada nos Estados Unidos, que começou a trabalhar em animação nos estúdios DreamWorks, contou em entrevista ao jornal The New York Times que queria fazer um filme que celebrasse a cultura sul-coreana, acabando por mergulhar no imaginário dos caçadores de demónios.

"Também queria ver super-heroínas com as quais fosse mais fácil identificar-se, que gostassem de comer e fazer caretas. Não estávamos a tentar torná-las apenas bonitas, sensuais e "fixes"", disse a realizadora.