Filha de Tommy Lee Jones encontrada morta

02 jan, 2026 - 17:36 • João Malheiro
Victoria Jones, filha do ator Tommy Lee Jones, foi encontrada morta na quinta-feira, confirmaram as autoridades da cidade de São Francisco.
O corpo da mulher de 34 anos foi encontrado num hotel da cidade norte-americana, durante a madrugada local de 1 de janeiro.
De acordo com o site TMZ, a polícia coloca a hipótese de overdose como causa da morte. No entanto, a investigação decorre e ainda não há conclusões finais.
Victoria Jones é a segunda filha de Tommy Lee Jones e da sua segunda mulher, Kimberlea Cloughley.
Chegou a atuar com o pai, em criança, em alguns filmes como "MIB: Homens de Preto II", mas acabou por não seguir uma carreira enquanto intérprete.