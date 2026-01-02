Ouvir
Filha de Tommy Lee Jones encontrada morta

02 jan, 2026 - 17:36 • João Malheiro

Hipótese de uma overdose está em cima da mesa, mas as autoridades continuam a investigar as causas da morte.

A+ / A-

Victoria Jones, filha do ator Tommy Lee Jones, foi encontrada morta na quinta-feira, confirmaram as autoridades da cidade de São Francisco.

O corpo da mulher de 34 anos foi encontrado num hotel da cidade norte-americana, durante a madrugada local de 1 de janeiro.

De acordo com o site TMZ, a polícia coloca a hipótese de overdose como causa da morte. No entanto, a investigação decorre e ainda não há conclusões finais.

Victoria Jones é a segunda filha de Tommy Lee Jones e da sua segunda mulher, Kimberlea Cloughley.

Chegou a atuar com o pai, em criança, em alguns filmes como "MIB: Homens de Preto II", mas acabou por não seguir uma carreira enquanto intérprete.

