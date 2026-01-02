Polígrafo muda de mãos e deixa SIC à porta

A SIC soube da não renovação da parceria com o Polígrafo poucos minutos antes do anúncio da sua venda, disse hoje fonte oficial da estação, sublinhando que o fact checking cresceu em Portugal com o canal.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

A Media Capital anunciou esta terça-feira a compra de 80% da empresa Inevitável & Fundamental, dona do Polígrafo e da Viral Check, duas publicações especializadas em verificação de factos, por um valor de 2,2 milhões de euros, sujeito a ajustamento.

"A SIC lamenta ter sido informada, poucos minutos antes de ter sido tornado público e a dois dias da esperada renovação do contrato, de que não poderá continuar a manter a parceria de seis anos com o Polígrafo", afirmou à Lusa fonte oficial da estação.

"Seguiremos o nosso caminho, sempre cientes de que o fact checking cresceu em Portugal com a SIC e já é parte da operação diária das redações do grupo Impresa", acrescentou a mesma fonte.

Num comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a dona da TVI e da CNN Portugal informou ter celebrado um contrato através do qual a Meglo – Media Global, SGPS, S.A. (empresa detida a 100% pela Media Capital) adquiriu uma participação representativa de 80% da sociedade Inevitável & Fundamental, Lda.

Esta empresa, refere a Media Capital, "detém os títulos de publicação periódicos Polígrafo e Viral Check, atuando como publicações de informação especializada na área de fact checking, com uma presença relevante online."

"O preço da aquisição da referida participação ascende a 2.200.000,00 euros, sujeito a ajustamento, mantendo a Media Capital opção de aquisição do remanescente do capital social", conclui o grupo.