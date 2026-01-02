Terra atinge ponto mais próximo do Sol este sábado

A Terra cruza às 17h00 de sábado o ponto da sua órbita em que se encontra mais próxima do Sol, designado por periélio, quando estará a 147.099.894 quilómetros do "Astro Rei", segundo o site EarthSky.

A órbita elíptica da Terra em torno do Sol explica o periélio – palavra com raiz grega formada por peri, que significa perto, e helios, que significa sol – que ocorre em janeiro. O afélio, o ponto de maior distância, quando o planeta está mais afastado da estrela central do sistema solar, acontece no início de julho.

A distância média da Terra em relação ao Sol é de 150 milhões de quilómetros, encontrando-se agora "cerca de 3% mais perto (...) aproximadamente 2,5 milhões de quilómetros", refere o EarthSky.

Quando a Terra se aproxima mais do Sol, está a mover-se mais rapidamente na sua órbita, deslocando-se nesta altura a quase 30,5 quilómetros por segundo (km/s), ou seja, "cerca de 1 km/s mais depressa do que quando está mais afastada do Sol, no início de julho".

O EarthSky assinala que, devido a uma "coincidência cósmica incrível", o periélio coincide este ano com a primeira lua cheia de 2026, uma superlua.

Ou seja, "a Terra, a Lua e o Sol estarão excecionalmente próximos e alinhados", uma situação rara.