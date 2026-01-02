Três filmes de João César Monteiro para recordar este mês na Figueira da Foz

Três filmes do cineasta português João César Monteiro, polémico para uns e brilhante para outros, que morreu em 2003, um dia depois de completar 64 anos, vão ser exibidos este mês na Figueira da Foz.

O ciclo Integral João César Monteiro, promovido pelo Centro de Artes e Espetáculos da Figueira da Foz (CAE), em parceria com a Medeia Filmes, exibirá cópias digitais restauradas de três filmes considerados essenciais na sua obra. O primeiro — Recordações da Casa Amarela (1989) — tem exibição agendada para dia 16.

Em nota de imprensa enviada à agência Lusa, o CAE considera João César Monteiro, natural da Figueira da Foz, “autor de uma obra extraordinária, ferozmente livre e de uma coragem artística ímpar. Um cineasta singular e iconoclasta que marcou sobremaneira a arte portuguesa no último meio século”.

Recordações da Casa Amarela recebeu o Leão de Prata no Festival de Veneza de 1989 e é o primeiro filme de uma trilogia onde o próprio cineasta interpreta o seu alter ego, João de Deus. Seguem-se A Comédia de Deus (1995), com exibição marcada para dia 23, e As Bodas de Deus (1999), que não está incluído neste ciclo.

A Comédia de Deus valeu a João César Monteiro, autor de 12 longas-metragens e nove curtas e médias-metragens, um segundo galardão no Festival de Veneza: o Grande Prémio Especial do Júri.

O último filme do ciclo Integral João César Monteiro a ser exibido no CAE será Vai e Vem (2003), no dia 28, sempre às 21h30, no auditório ao qual o município deu o nome do cineasta em 2020. Trata-se da sua derradeira obra, editada no ano da sua morte em Lisboa.

Três anos antes, em 2000, João César Monteiro esteve envolvido numa das maiores polémicas do cinema português, com Branca de Neve, um filme com um ecrã negro durante 75 minutos, devido à quase total ausência de imagens.

No comunicado, o CAE considera o ciclo sobre João César Monteiro “uma excelente oportunidade para que o público (e sobretudo a nova geração) possa assistir, em sala, em cópias digitais restauradas” à sua obra “incandescente” e “desmedidamente genial” ou “irónica e incisiva”, como a descreveu o já falecido ensaísta, professor e crítico de cinema João Bénard da Costa.