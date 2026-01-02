Ouvir
Hollywood

Will Smith enfrenta nova acusação por alegado assédio e despedimento injustificado

02 jan, 2026 - 23:50 • Catarina Magalhães

Violinista acusou Smith de um "comportamento predatório" durante uma digressão no ano passado, depois de encontrar um bilhete anónimo no quarto privado do hotel a sugerir "atos sexuais". O advogado de Smith disse que as acusações são "falsas, infundadas e imprudentes".

O ator e cantor Will Smith está a ser acusado pelo violinista Brian King Joseph de assédio sexual, despedimento injustificado e represálias, avançou esta quinta-feira a revista norte-americana "Variety".

O músico acusou Smith de um "comportamento predatório" durante a digressão "Based on a True Story", de março a agosto de 2025, que marcou o regresso aos holofotes da música.

Finalista do concurso "America's Got Talent" na edição de 2018, Will Smith contratou Brian pela primeira vez em novembro de 2024 para um espetáculo em San Diego, nos Estados Unidos da América (EUA). Seguiu-se o convite para a digressão e ainda para participar num álbum.

Porém, o violinista alegou que o ator foi conquistando intimidade, chegando a enviar-lhe mensagens a sugerir "uma ligação especial".

"Tu e eu temos uma conexão tão especial, que eu não tenho com mais ninguém", citou o violinista.

Na primeira parte da tour, Brian alega que desapareceu, por algumas horas, uma bolsa onde guardava a chave do quarto de hotel para pernoitar entre concertos.

Quando conseguiu voltar ao quarto, o violista conta que alguém tinha "invadido ilegalmente" o espaço e deixado lenços, medicamentos para doenças sexualmente transmissíveis e até um bilhete com um coração desenhado assinado como "Stone F.": "Brian, volto o mais tardar às 05h30. Só nós."

Interpretando a mensagem como um aviso de alguém "voltaria ao seu quarto para atos sexuais", Brian alega que apressou-se a pedir ajuda à segurança e denunciar o caso.

Dias depois, o violinista conta que um responsável da equipa de Will Smith comunicou a demissão por "envergonhar" a equipa, sugeriu que Brian inventou tudo e foi substituído por outro profissional.

Ainda neste processo, Brian diz que, como consequência, sofre de stress pós-traumático (PTSD) depois do suposto episódio relatado, que lhe prejudicou a carreira e trouxe perdas económicos.

Em resposta, o advogado de Smith disse, ao jornal "Daily Mail", que as acusações são "falsas, infundadas e imprudentes".

