Fadista Maria do Rosário Bettencourt morreu aos 92 anos

04 jan, 2026 - 21:18 • Lusa

Maria do Rosário Bettencourt morreu no sábado, aos 92 anos, em Torres Vedras. O funeral realiza-se esta segunda-feira naquela cidade do distrito de Lisboa.

A fadista Maria do Rosário Bettencourt morreu no sábado, aos 92 anos, em Torres Vedras, distrito de Lisboa, disse hoje à agência Lusa fonte da família.

De acordo com a mesma fonte, a cantora morreu no hospital de Torres Vedras e o funeral realiza-se na segunda-feira naquela cidade, onde vivia.

Maria do Rosário Bettencourt nasceu em junho de 1933, no seio de uma família de artistas, e estreou-se aos 19 anos, ao lado do fadista Fernando Farinha, na antiga Emissora Nacional. Cantou em várias casas de fado de Lisboa e gravou sobretudo nas décadas de 1960 e 1970, incluindo os álbuns Canto Presente e Para Cada Mão Uma Rosa.

Numa nota biográfica que lhe é dedicada, o Museu do Fado recorda que Maria do Rosário Bettencourt gravou e actuou com instrumentistas como Raul Nery, Fontes Rocha, Joel Pina, António Chaínho, José Maria Nóbrega, Raul Silva e José Pracana.

A fadista fez sempre "uma cuidada escolha de repertório e de poemas", sublinha o Museu do Fado, citando autores como Maria Manuel Cid, Lima Brumon, Fernando Pessoa, Camões ou Bernardo Torres.

"Quadras Soltas" (de Francisco Viana e Silva Tavares) e "Quatro Estações" (de Joaquim Campos e David Mourão-Ferreira) são dois dos fados interpretados e gravados pela artista.

Maria do Rosário Bettencourt também integrou júris do Prémio Amália Rodrigues e participou no filme O Mal Amado (1974), de Fernando Matos Silva, o último filme português a ser censurado pelo Estado Novo, tendo sido estreado apenas após a revolução de Abril de 1974.

Em 1998, a artista publicou uma colectânea de fados.

Segundo o Museu do Fado, em 2012 Maria do Rosário Bettencourt foi uma das 50 personalidades do fado e da guitarra portuguesa a receber uma medalha de mérito cultural pela Câmara Municipal de Lisboa, um ano depois da consagração do fado como Património Imaterial da Humanidade.

