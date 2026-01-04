Ouvir
Fato de treino usado por Maduro esgota no site da Nike

04 jan, 2026 - 20:36 • Redação

Fato de treino cinzento usado por Nicolás Maduro durante a sua detenção pelos EUA esgotou no site da Nike. A peça tornou-se viral após imagens do líder venezuelano algemado circularem nas redes sociais.

O fato de treino cinzento da Nike que o presidente venezuelano Nicolás Maduro usava no momento da sua detenção pelos Estados Unidos esgotou no site internacional da marca.

A peça, com um valor aproximado de 130 euros, tornou-se um inesperado fenómeno viral após a divulgação das imagens do líder, algemado e com a cabeça coberta, conta o jornal “Marca”.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

Nas imagens, partilhadas por Donald Trump na rede Truth Social, Maduro enverga um fato de treino desportivo da Nike, em tons de cinzento com apontamentos pretos, fabricado com material reciclado.

