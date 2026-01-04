Fato de treino usado por Maduro esgota no site da Nike

04 jan, 2026 - 20:36 • Redação
O fato de treino cinzento da Nike que o presidente venezuelano Nicolás Maduro usava no momento da sua detenção pelos Estados Unidos esgotou no site internacional da marca.
A peça, com um valor aproximado de 130 euros, tornou-se um inesperado fenómeno viral após a divulgação das imagens do líder, algemado e com a cabeça coberta, conta o jornal “Marca”.
Nas imagens, partilhadas por Donald Trump na rede Truth Social, Maduro enverga um fato de treino desportivo da Nike, em tons de cinzento com apontamentos pretos, fabricado com material reciclado.