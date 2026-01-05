As séries que não vai querer perder em 2026

O novo ano que se avizinha está pejado de novidades, tanto no cinema, como na televisão e no streaming. Entre regressos inesperados, novas temporadas aguardadas e estreias muito antecipadas, 2026 promete ser um ano de títulos obrigatórios e muito "binge watching". O Watch Party, o podcast de cinema e séries da Renascença, fez um guia para ajudar a navegar nas dezenas de lançamentos para que não vão mesmo poder escapar nos próximos meses. As séries do momento que regressam para uma segunda temporada Uma das primeiras grandes novidades do ano é a segunda temporada de The Pitt, com estreia marcada para 8 de janeiro. O drama médico da HBO Max que se passa nas urgências de um hospital nos EUA estreou-se o ano passado e não esperou muito para lançar uma segunda ronda, desta feita toda passada em pleno 4 de julho, feriado nacional. The Pitt promete e muito, ou não tivesse sido umas das séries mais badaladas de 2025, com 13 nomeações e cinco vitórias nos Emmy.

Outra série que também não quis deixar os fãs muito tempo à espera por mais episódios foi Paradise... e ainda bem porque, como sabe quem viu a primeira temporada, muito ficou por esclarecer nesta comunidade ultra-exclusiva que descobre que está longe de ser perfeita. Depois de se ter tornado um sucesso praticamente instantâneo ao estrear-se em janeiro de 2025, Paradise volta ao Disney+ a 23 de fevereiro, altura em que serão lançados três episódios. Os restantes cinco saem semanalmente, às segundas-feiras. Quem também está de regresso depois de um hiatus de três anos é One Piece, a adaptação "live action" da Netflix para a popular manga do mesmo nome. A série original conta a história de Luffy, que quer ser o rei dos piratas, e tem mais de mil episódios. Já o live action ficou-se por uns meros oito na primeira "season" e espera-se que a próxima não fuja muito desse número. One Piece: Into the Grand Line parte à aventura pelos mares a 10 de março de 2026, com uma terceira temporada também já confirmada pela Netflix. Ainda pelo serviço de streaming teremos outra estreia, desta feita em maio e mesmo aqui ao lado: Berlim, o muito pedido spin-off de A Casa de Papel, deixa Paris e ruma a Espanha para uma segunda aventura e temporada. O trailer para "Berlim e a Dama do Arminho", lançado em dezembro, levanta o véu do próximo destino: Sevilha servirá de pano de fundo de mais um golpe transformado em obra de arte.

O terceiro "round" Quem também regressa, mas para uma terceira temporada é Shrinking, no final do mês de janeiro. A série acompanha Jimmy, um terapeuta perdido após a morte da esposa, que decide começar a dizer tudo o que pensa aos seus pacientes, sem filtros. Quem ainda não viu tem até 28 de janeiro para ver as duas primeiras temporadas na Apple TV+. De regresso para um terceiro round está, também, Nobody Wants This, a comédia romântica que se tornou um verdadeiro sucesso na Netflix. Segue a relação de Joanne e Noah, um casal improvável composto por uma podcaster caótica e sem papas na língua e um rabino sensível e um bocadinho desorientado. Não sabemos quando volta exatamente, mas deverá acontecer mais para o final de 2026. Outra série que também não podemos esperar para já é Conan O’Brien Must Go. A série de viagens acompanha as aventuras do conhecido comediante um pouco por todo o planeta. Para quem viu, é uma espécie de continuação de Conan Without Borders mas, desta vez, Conan O’Brien viaja pelo mundo para visitar os fãs que conheceu no seu podcast “Conan O'Brien Needs a Friend”. Nas últimas imagens que surgiram na Internet, em novembro, Conan andava perdido algures pela Índia, pelo que só devemos ter novos episódios, na HBO Max, lá mais para o final do ano. Séries de época na quarta temporada Os fãs de séries de época terão um bom ano de 2026, ou, pelo menos, um bom arranque e um bom encerramento. Isto porque Bridgerton regressa para uma quarta temporada já a 29 de janeiro, com uma segunda parte da trama a "aterrar" na Netflix um mês depois, a 26 de fevereiro.

O segundo título que sugerimos, The Gilded Age, também regressa para uma quarta temporada, mas ainda sem data marcada. Esperada para o final do ano, The Gilded Age, da HBO Max, poderá mesmo resvalar para 2027. As séries que regressam para a quinta temporada 2026 também promete ser marcado pelos regressos de algumas das comédias mais apreciadas da atualidade, cuja quinta temporada já está anunciada, mas se desconhece se será a última. São o caso de Welcome to Wrexham, ainda sem data de estreia, mas que irá acompanhar a temporada 25/26 do clube que lhe dá nome. Um spin-off também já foi, no entretanto, disponibilizado: Necaxa, outra equipa de futebol, desta feita no México e com investimento de Eva Longoria, também já dá toques na bola na Disney+. Hacks, uma das séries de comédia do momento, também deve regressar lá para maio, seguindo a tradição de outras temporadas que já estão na HBO Max. Finalmente, The Bear, que é considerado tecnicamente uma comédia, deve estrear-se no verão, se seguir o padrão das restantes temporadas. Comédia ou não, vale a pena ser espreitada na Disney+, ou não fosse uma das séries em destaque no nosso episódio de recap de 2025.

As séries a que vamos dizer adeus este ano Quem já tem saída confirmada é mesmo The Boys, que regressa à Amazon Prime Video a 8 de abril para a derradeira temporada. No último episódio da "season anterior", o mundo estava à beira do colapso, com muitos paralelos (ligeiramente exagerados ou não) com o que se passa na política mundial atualmente, pelo que vai ser interessante ver de que forma termina a escalada autoritária de Homelander. Uma série que não poderia deixar de ser mencionada é Yellowjackets, que também nos vai abandonar este ano, mas ainda não sabemos bem quando. Ainda nem entrou em produção: só em fevereiro. Até lá, podem ver as temporadas anteriores na HBO Max. Outra série da HBO Max que vai sair de cena é Euphoria, que também vai terminar (com uma temporada que já ninguém esperava) algures também em abril deste ano. Não se sabem muitos detalhes para já, apenas que os episódios finais da série que consolidou Zendaya se passam cinco anos depois dos eventos da temporada 2. Finalmente, e cá por "casa", Rabo de Peixe. A terceira temporada da série portuguesa da Netflix foi filmada ao mesmo tempo que a segunda e sabe-se apenas que dará à costa este ano, mas a data certa ainda não foi divulgada. Apostamos no verão.