D.A.M.A., Bárbara Bandeira e Herman José em festival a favor da Casa do Artista

D.A.M.A., Bárbara Bandeira, Herman José e Hélder Moutinho estão entre os artistas que atuam no festival Na Minha Casa, que começa este mês em Lisboa e cujos lucros revertem para a Casa do Artista.

A segunda edição do festival começa em 12 de janeiro, com os concertos a acontecerem todas as segundas e terças-feiras, até 03 de fevereiro, de acordo com a Apoiarte - Casa do Artista, promotora da iniciativa, em comunicado.

"Depois do sucesso da primeira edição, doze artistas sobem ao palco para oito dias de concertos intimistas, num evento que cruza públicos e artistas de gerações distintas", refere aquela Associação de Apoio aos Artistas.

O festival começa com Cuca Roseta e Ruben Alves (no dia 12 de janeiro) seguindo-se Herman José (13 de janeiro), Rita Redshoes (19 de janeiro), Maria João e João Farinha (20 de janeiro), Hélder Moutinho (26 de janeiro), D.A.M.A. (27 de janeiro), Selma Uamusse (02 de fevereiro) e Bárbara Bandeira (03 de fevereiro).

Os bilhetes custam 25 euros, para cada dia, e o início dos concertos está marcado para as 21:00.

Os espetáculos acontecem no Teatro Armando Cortez, na Casa do Artista, instituição fundada em 1999 para dar apoio a pessoas das artes e do espetáculo, que, além do teatro, conta com uma residência para artistas, uma Escola/Academia, um espaço de restauração, uma biblioteca e um espaço expositivo, a Galeria Raul Solnado.

Este ano, o cartaz do festival Na Minha Casa inclui também uma mesa redonda, de entrada livre, com o tema "Música: Arte de Transformação Social", marcada para 02 de fevereiro, às 17:00 na Galeria Raul Solnado.

De acordo com a Apoiarte -- Casa do Artista, esta mesa redonda "vai juntar a comunidade numa reflexão sobre o impacto da música como veículo de transformação social, contando com a participação já confirmada de Selma Uamusse (artista e presidente da Direção da Helpo) e Helena Lima (representante da Orquestra Geração)".