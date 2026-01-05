Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 05 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Na Minha Casa

D.A.M.A., Bárbara Bandeira e Herman José em festival a favor da Casa do Artista

05 jan, 2026 - 15:55 • Lusa

A segunda edição do festival Na Minha Casa começa a 12 de janeiro, com os concertos a acontecerem todas as segundas e terças-feiras, até 3 de fevereiro.

A+ / A-

D.A.M.A., Bárbara Bandeira, Herman José e Hélder Moutinho estão entre os artistas que atuam no festival Na Minha Casa, que começa este mês em Lisboa e cujos lucros revertem para a Casa do Artista.

A segunda edição do festival começa em 12 de janeiro, com os concertos a acontecerem todas as segundas e terças-feiras, até 03 de fevereiro, de acordo com a Apoiarte - Casa do Artista, promotora da iniciativa, em comunicado.

"Depois do sucesso da primeira edição, doze artistas sobem ao palco para oito dias de concertos intimistas, num evento que cruza públicos e artistas de gerações distintas", refere aquela Associação de Apoio aos Artistas.

O festival começa com Cuca Roseta e Ruben Alves (no dia 12 de janeiro) seguindo-se Herman José (13 de janeiro), Rita Redshoes (19 de janeiro), Maria João e João Farinha (20 de janeiro), Hélder Moutinho (26 de janeiro), D.A.M.A. (27 de janeiro), Selma Uamusse (02 de fevereiro) e Bárbara Bandeira (03 de fevereiro).

Os bilhetes custam 25 euros, para cada dia, e o início dos concertos está marcado para as 21:00.

Os espetáculos acontecem no Teatro Armando Cortez, na Casa do Artista, instituição fundada em 1999 para dar apoio a pessoas das artes e do espetáculo, que, além do teatro, conta com uma residência para artistas, uma Escola/Academia, um espaço de restauração, uma biblioteca e um espaço expositivo, a Galeria Raul Solnado.

Este ano, o cartaz do festival Na Minha Casa inclui também uma mesa redonda, de entrada livre, com o tema "Música: Arte de Transformação Social", marcada para 02 de fevereiro, às 17:00 na Galeria Raul Solnado.

De acordo com a Apoiarte -- Casa do Artista, esta mesa redonda "vai juntar a comunidade numa reflexão sobre o impacto da música como veículo de transformação social, contando com a participação já confirmada de Selma Uamusse (artista e presidente da Direção da Helpo) e Helena Lima (representante da Orquestra Geração)".

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 05 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

EUA atacam Venezuela. Explosões em Caracas e três outras regiões

EUA atacam Venezuela. Explosões em Caracas e três outr(...)

Incêndio na estância de esqui. Cerca de 40 pessoas terão morrido

Incêndio na estância de esqui. Cerca de 40 pessoas ter(...)

Marcelo pede "mais tolerância"

Marcelo pede "mais tolerância"

As imagens de 2025 que Joana Marques não vai esquecer

As imagens de 2025 que Joana Marques não vai esquecer