EuroDreams

EuroDreams: saiba qual é a chave vencedora desta segunda-feira

05 jan, 2026 - 20:13 • Redação

Em jogo no primeiro prémio do EuroDreams estão 30 mil euros por mês, durante 30 anos, e não os habituais 20 mil euros/mês, por se tratar de um sorteio promocional.

A chave do sorteio do EuroDreams desta segunda-feira, 5 de janeiro de 2026, é composta pelos números 11 - 20 - 21 - 28 - 34 - 38 e pelo Número de Sonho 4.

Os sorteios realizam-se duas vezes por semana, à segunda-feira e à quinta-feira.

Os prémios atribuídos de valor superior a cinco mil euros estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%, nos termos da legislação em vigor.

A chave do EuroDreams constante neste artigo não dispensa a consulta do site do Departamento de Jogos da Santa Casa.

