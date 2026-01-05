Ouvir
"Limbo" é o filme em destaque no Festival Internacional de Cinema sobre a Migração

05 jan, 2026 - 13:10 • João Malheiro

Longa-metragem acompanha um grupo de requerentes de asilo temporariamente instalados numa ilha remota da Escócia, enquanto aguardam a resposta aos seus pedidos.

"Limbo" é o filme em destaque na décima edição do Festival Internacional de Cinema sobre a Migração, que se realiza esta quinta-feira, no Cinema São Jorge, em Lisboa.

A longa-metragem, que se estreou originalmente em 2020, acompanha um grupo de requerentes de asilo temporariamente instalados numa ilha remota da Escócia, enquanto aguardam a resposta aos seus pedidos.

"Com sensibilidade e um humor contido, o filme reflete sobre a espera, a incerteza e os desafios da integração, oferecendo uma leitura atual das políticas e dos processos de acolhimento de migrantes e refugiados", descreve a organização do festival, em comunicado.

Organizado pela Organização Internacional para as Migrações (OIM), pelo Centro Regional de Informação das Nações Unidas para a Europa Ocidental (UNRIC) e pelo Centro Internacional de Diálogo (KAICIID), o festival coloca em foco, nesta edição, "as dificuldades por que passam os requerentes de asilo" e "o que significa construir um lar num lugar desconhecido e distante das referências familiares".

O evento arranca pelas 17h00, com uma sessão de abertura que vai contar com palavras de boas-vindas de responsáveis da KAICIID e da OIM, assim como uma mensagem em vídeo de Volker Turk, Alto Comissário da ONU para Direitos Humanos.

Entre as 17h20 e as 18h30 decorrerá, ainda, um debate entitulado "Entre Fronteiras e Crenças: Migrações, Mito e Diálogo", com a participação de Hamed Hamdard, refugiado do Afeganistão em Portugal, Imam Sheik David Munir, Imam da Mesquita Central, Cátia Batista. professora de Economia da Nova SBE, e Pedro Portugal Gaspar, Presidente do Conselho Diretivo da AIMA.

A exibição de "Limbo" está programada para as 19h00 desta quinta-feira.

"Esta iniciativa tem lugar numa altura em que se celebrou recentemente o 75.º aniversário da Convenção Europeia dos Direitos Humanos e num momento em que o diálogo intercultural e inter-religioso é cada vez mais necessário, tendo em conta o contexto sociopolítico dos nossos dias", lê-se no comunicado.

A participação no festival é gratuita e tem de ser feita através de uma inscrição online.

