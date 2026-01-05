Renascença é eleita Escolha do Consumidor pelo terceiro ano consecutivo

A Renascença foi distinguida com o prémio Escolha do Consumidor na categoria Rádio - Informação pela quinta vez, depois de já ter vencido o prémio em 2018, 2019, 2024 e 2025.

Entre as várias rádios, os portugueses destacaram a Renascença nas categorias de "Competência e profissionalismo dos apresentadores e jornalistas", de "Rapidez na divulgação de notícias de última hora", em "Qualidade e variedade da música" e na "Pouca repetição de músicas".

A atribuição do prémio Escolha do Consumidor é feita em três fases, primeiro a identificação dos atributos mais valorizados pelos consumidores; segue-se classificação da importância dos atributos previamente identificados como os mais valorizados, obtendo um ranking de importância e no final a avaliação prática, após experiência da marca, pelos consumidores.

Promovidos pela Consumer Choice, as distinções Escolha do Consumidor vão já na sua 14.ª edição.