Prémio Escolha do Consumidor

Renascença é eleita Escolha do Consumidor pelo terceiro ano consecutivo

05 jan, 2026 - 11:26 • Diogo Camilo

Esta é a quinta vez que a Renascença é distinguida na categoria de Rádio - Informação.

A Renascença foi distinguida com o prémio Escolha do Consumidor na categoria Rádio - Informação pela quinta vez, depois de já ter vencido o prémio em 2018, 2019, 2024 e 2025.

Entre as várias rádios, os portugueses destacaram a Renascença nas categorias de "Competência e profissionalismo dos apresentadores e jornalistas", de "Rapidez na divulgação de notícias de última hora", em "Qualidade e variedade da música" e na "Pouca repetição de músicas".

A atribuição do prémio Escolha do Consumidor é feita em três fases, primeiro a identificação dos atributos mais valorizados pelos consumidores; segue-se classificação da importância dos atributos previamente identificados como os mais valorizados, obtendo um ranking de importância e no final a avaliação prática, após experiência da marca, pelos consumidores.

Promovidos pela Consumer Choice, as distinções Escolha do Consumidor vão já na sua 14.ª edição.

