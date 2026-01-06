Ouvir
Fumo de incêndios extintos pode largar substâncias químicas cancerígenas

06 jan, 2026 - 22:34 • Catarina Magalhães

Qualidade do ar das zonas ardidas piora significativamente depois das chamas serem extintas e pode ter "impactos significativos na saúde". A exposição prolongada dos moradores a estes químicos pode provocar irritações de curto prazo, mas também cancro.

Mesmo após os fogos serem extintos, os incêndios florestais podem ter consequências para além dos feridos, vítimas mortais ou casas perdidas pelas chamas.

Um novo estudo norte-americano concluiu que as pessoas que regressam às habitações podem continuar em risco, estando expostas a partículas tóxicas e cancerígenas.

Todos os anos, vários incêndios varrem a Europa e os investigadores procuraram perceber até que ponto os fumos negros e densos poderiam ter danos para além do momento que surgem.

Estudando o impacto dos incêndios de Los Angeles, nos Estados Unidos da América (EUA), em janeiro de 2025, o grupo de investigadores recolheram amostras de ar no interior e exterior das casas da cidade desde os primeiros dias das chamas, durante 18 dias.

O estudo norte-americano verificou, então, que os níveis de substâncias químicas que circulam no ar são significativamente superiores no período pós-incêndio do que durante a fase ativa.

A exposição prolongada dos moradores a estes designados compostos orgânicos voláteis, como as substâncias de benzeno, tolueno e xileno, pode provocar, por isso, não só irritações de curto prazo como também cancro.

