  • 06 jan, 2026
Morreu Béla Tarr, o realizador de "O Tango de Satanás"

06 jan, 2026 - 12:38 • Diogo Camilo

O filme, com 7 horas e meia de duração, fala sobre o declínio do comunismo na Europa através de uma pequena aldeia húngara.​ Realizador tinha 70 anos.

O realizador húngaro Béla Tarr morreu esta terça-feira, vítima de doença prolongada, aos 70 anos.

A notícia foi divulgada pelo também realizador húngaro Bence Fliegauf, em nome da família de Tarr. "Caminhámos com Tar um pouco como com Schopenhauer, que explicou o seu pessimismo sem fim de forma tão precisa que deu uma razão para um grande optimismo", escreveu.

O seu filme de 1994 "Sátántangó", ou "O Tango de Satanás", é considerada por muitos críticos um dos melhores filmes de todos os tempos e é uma adaptação do romance com o mesmo nome do escritor László Krasznahorkai, Nobel da Literatura.

O filme, com 7 horas e meia, fala sobre o declínio do comunismo na Europa através de uma pequena aldeia húngara.

