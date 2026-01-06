Morreu Béla Tarr, o realizador de "O Tango de Satanás"

06 jan, 2026 - 12:38 • Diogo Camilo
O realizador húngaro Béla Tarr morreu esta terça-feira, vítima de doença prolongada, aos 70 anos.
A notícia foi divulgada pelo também realizador húngaro Bence Fliegauf, em nome da família de Tarr. "Caminhámos com Tar um pouco como com Schopenhauer, que explicou o seu pessimismo sem fim de forma tão precisa que deu uma razão para um grande optimismo", escreveu.
O seu filme de 1994 "Sátántangó", ou "O Tango de Satanás", é considerada por muitos críticos um dos melhores filmes de todos os tempos e é uma adaptação do romance com o mesmo nome do escritor László Krasznahorkai, Nobel da Literatura.
O filme, com 7 horas e meia, fala sobre o declínio do comunismo na Europa através de uma pequena aldeia húngara.