Campanha "Juntos por Gaza" angaria quase 80 mil euros

A campanha de angariação de fundos "Juntos por Gaza", que juntou vários músicos portugueses num concerto em Lisboa, no início de dezembro, resultou no envio de cerca 80 mil euros para ajuda à população palestiniana, foi esta quinta-feira anunciado.

O espetáculo, que teve lugar no dia 04 de dezembro no Grande Auditório do Centro Cultural de Belém, fez parte da campanha de angariação de fundos que esteve ativa ainda durante todo o mês de dezembro.

O valor angariado com a venda dos bilhetes do concerto somado aos donativos resultou num total de 79.086,17 Euro, que reverteu para a agência da Organização das Nações Unidas para os Refugiados Palestinianos (UNRWA, na sigla em inglês), divulgou esta quinta-feira a Fundação José Saramago que, juntamente com a Associação Pão a Pão, organizou a iniciativa, com o apoio do CCB e da RTP, que transmitiu o espetáculo.

"Sabemos que é uma pequena gota num oceano demasiado vasto de necessidades. Mas o que enviamos para a UNRWA é muito mais do que esta ajuda real e expressiva à população de Gaza. É também um abraço solidário de todas as pessoas que, de uma forma ou de outra, contribuíram para esta campanha", afirmou Francisca Gorjão Henriques, presidente da Associação Pão a Pão, citada em comunicado.

Segundo Sérgio Machado Letria, da Fundação José Saramago, foram várias dezenas de pessoas que estiveram envolvidas na campanha "Juntos por Gaza" ao longo de semanas, pessoas que "não quiseram ficar de braços cruzados a assistir ao espetáculo do mundo, e que tomaram nas suas mãos a decisão de agir em prol da população de Gaza".

A fundação lembra o papel fundamental de todos os envolvidos que permitiram tornar possível esta ajuda, desde os artistas, que "tão prontamente avançaram para este projeto e aceitaram apresentar-se 'pro bono'", até aos técnicos, passando por todos os envolvidos na apresentação, elaboração do cenário, da ilustração, do design do espetáculo, da escrita do guião, da fotografia, filmagens, realização e transmissão, sem esquecer os escritores e atores que se juntaram à iniciativa.

Ana Lua Caiano, Bárbara Tinoco, Cara de Espelho, Capicua, Carlão, Clã, Cristina Branco, Filipe Raposo, Jorge Palma, Mais Hriesh, Mário Laginha, Salvador Sobral, Selma Uamusse e Sérgio Godinho são os artistas que juntaram "a sua voz à de tantas e tantos que se manifestam contra a violência e pela paz, num momento crítico", segundo o comunicado divulgado na altura do anúncio do concerto.

O preço dos bilhetes variou entre os 15 e os 35 euros.

Além da receita de bilheteira deste concerto, foram também angariados, a partir da mesma data, fundos através de donativos.

O conflito israelo-palestiniano escalou em 2023 com uma ofensiva de Israel em Gaza, desencadeada por um ataque do Hamas em território israelita.

A retaliação de Israel ao ataque de 7 de outubro de 2023, que fez 1.200 mortos e 251 reféns, provocou mais de 71 mil mortos e de 170 mil feridos, a maioria civis, de acordo com dados do Ministério da Saúde de Gaza (tutelado pelo Hamas), que a ONU considera credíveis.

A ofensiva israelita também destruiu quase todas as infraestruturas de Gaza e provocou a deslocação forçada de centenas de milhares de pessoas.

Israel mantém ainda um bloqueio à entrega de ajuda humanitária no enclave, onde mais de 400 pessoas já morreram de desnutrição e fome, a maioria crianças.