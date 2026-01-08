Ouvir
Cinema "ferozmente livre" de João César Monteiro regressa esta quinta-feira às salas

08 jan, 2026 - 07:40 • Lusa

Esta é a exibição integral de uma “obra extraordinária, ferozmente livre e de uma coragem artística ímpar.

O cinema “ferozmente livre” do realizador português João César Monteiro volta a ser exibido em várias salas do país, a partir desta quinta-feira, em cópias restauradas e digitalizadas, distribuídas pela Medeia Filmes.

Esta é a exibição integral de uma “obra extraordinária, ferozmente livre e de uma coragem artística ímpar, de um cineasta singular e iconoclasta que marcou sobremaneira a arte portuguesa no último meio século”, refere a distribuidora em comunicado.

Os filmes foram digitalizados pela Cinemateca Portuguesa e vão ser exibidos nos cinemas Nimas (Lisboa), Teatro do Campo Alegre (Porto), Auditório Charlot (Setúbal), Teatro Académico Gil Vicente (Coimbra), Centro de Artes e Espetáculos da Figueira da Foz e Theatro Circo (Braga).

São abrangidos cerca de duas dezenas de filmes como “Que farei eu com esta espada” (1975), “Silvestre” (1981), “Recordações da casa amarela” (1989), “A comédia de Deus” (1998) e “Branca de Neve” (2000).

Em outubro, o cinema de João César Monteiro já tinha sido exibido numa retrospetiva no Museu de Arte Moderna de Nova Iorque, nos Estados Unidos, sob o título “Sinfonias de um libertino”.

Quando João César Monteiro morreu, a 03 de fevereiro de 2003, um dia depois de completar 64 anos, o antigo diretor da Cinemateca, João Bénard da Costa, disse que o cinema dele só iria “crescer com o tempo” e que tal como o público “adorava ou detestava” as suas obras, ele também era assim, “sem meias tintas, nem possibilidades de reconciliação”.

