EuroDreams: Veja a chave desta quinta-feira

08 jan, 2026 - 20:29 • Redação

Em Portugal saíram 18 terceiros prémios, no valor de 589 euros, cada.

A chave do sorteio do EuroDreams desta quinta-feira, 8 de janeiro de 2026, é composta pelos números 5 - 15 - 24 - 26 - 31 - 34 e pelo Número de Sonho 1.

Em jogo no primeiro prémio do EuroDreams estavam 30 mil euros por mês, durante 30 anos, e não os habituais 20 mil euros/mês, por se tratar de um sorteio promocional.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Ninguém acertou nos primeiros e segundos prémios. Em Portugal saíram 18 terceiros prémios, no valor de 589 euros, cada.

Os sorteios realizam-se duas vezes por semana, à segunda-feira e à quinta-feira.

Os prémios atribuídos de valor superior a cinco mil euros estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%, nos termos da legislação em vigor.

A chave do EuroDreams constante neste artigo não dispensa a consulta do site do Departamento de Jogos da Santa Casa.

