Festival de cinema IndieJúnior cumpre décima edição dedicada à alegria

08 jan, 2026 - 16:24 • Lusa

Alegria, cinema e partilha marcam o regresso do IndieJúnior ao Porto. O festival decorre entre 26 de Janeiro e 2 de Fevereiro com filmes para todas as idades e uma programação educativa.

A alegria é o eixo central da programação do festival de cinema IndieJúnior, que começa no dia 26 no Porto, e que procura "promover proximidade, encontros, empatia e sentimentos positivos", anunciou hoje a organização.

"Acreditamos que a alegria é transformadora: quando nos sentimos alegres, abrimos espaço para o outro, criamos laços, partilhamos energia", explica a direcção do IndieJúnior, que cumpre a décima edição com uma programação pensada para crianças, jovens e famílias.

Entre os filmes escolhidos, há curtas-metragens da República Checa, "um dos países da Europa com maior tradição na criação de filmes para a infância", e também cinema português, como as animações "Mesa", de João Fazenda, "A cada dia que passa", de Emanuel Nevado, e "Cão sozinho", de Maria Reis Andrade.

No Planetário, um dos espaços desta edição, haverá uma sessão intitulada "Pudim Cósmico e Outras Viagens", com "um filme sobre o cosmos feito inteiramente com comida". No Batalha – Centro de Cinema, está programada a sessão "Curtas Mães e Pais", pensada para adultos, "com filmes que lançam um olhar sensível sobre a infância".

Para os jovens, o IndieJúnior programou, por sugestão do músico portuense Jorge Prendas, o filme "Grease", o musical de Randal Kleiser, protagonizado por John Travolta e Olivia Newton-John.

Para o encerramento do festival, o IndieJúnior escolheu, a 1 de Fevereiro no Batalha, uma actuação do Coro Infantil da Universidade do Porto, dirigido por Pedro Guedes Marques, e uma sessão temática com filmes sobre bolos e festas.

No âmbito do projecto educativo "Eu programo um festival de cinema", haverá sessões com filmes escolhidos por alunos, como por exemplo da Escola Básica da Igreja Velha, de Matosinhos, e da Escola Básica Augusto Gil, do Porto.

Em parceria com o Plano Nacional das Artes, o festival vai promover um debate sobre medo e alegria, a partir do filme canadiano "Morte ao Biquíni!", de Justine Gauthier, sobre uma menina de 10 anos que se revolta quando os pais a pressionam a usar a parte de cima do biquíni.

Até 2 de Fevereiro, o IndieJúnior vai estar igualmente na Biblioteca Municipal Almeida Garrett, no Coliseu do Porto, na Sala Estúdio Perpétuo e na Reitoria da Universidade do Porto.

