Funicular da Graça em Lisboa é finalista do prémio de arquitetura Mies van der Rohe

08 jan, 2026 - 16:35 • Lusa
O Funicular da Graça, em Lisboa, desenhado pelo Atelier Bugio, é um dos 40 finalistas ao Prémio de Arquitetura Mies van der Rohe 2026, anunciou hoje a organização, em comunicado.
Doze projetos portugueses estavam nomeados para o galardão que distingue a excelência e a inovação na arquitetura contemporânea europeia, indicam a Comissão Europeia e a Fundação Mies van der Rohe.
As 40 obras selecionadas por um júri internacional distribuem-se por 36 cidades, em 30 regiões e 18 países, resultando de um total de 410 candidaturas analisadas no âmbito de uma edição apoiada pelo programa Europa Criativa da União Europeia.