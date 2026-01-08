Instituto Pedro Nunes e Técnico acolhem polos da Agência Espacial Europeia

O Instituto Superior Técnico, em Lisboa, e o Instituto Pedro Nunes, em Coimbra, vão gerir dois novos centros do programa da Agência Espacial Europeia (ESA), revelou esta quinta-feira a Agência Espacial Portuguesa (Portugal Space).

"Nos próximos três anos, o programa de incubação da Agência Espacial Europeia (ESA BIC) será implementado em Portugal por dois consórcios liderados pelo Instituto Pedro Nunes (IPN) e pelo Instituto Superior Técnico (IST)", avança a Portugal Space numa nota enviada à Lusa.

O Técnico coordenará o ESA BIC Tagus+, enquanto o IPN estará responsável pelo ESA BIC Centro+.

O programa vai garantir também o apoio a 'startups', estando previsto "um envelope de cerca de 2,8 milhões de euros", destinado principalmente ao incentivo financeiro às 'startups', "criando condições para acelerar a maturidade tecnológica, o acesso a mentoria especializada e a consolidação de modelos de negócio das novas empresas", refere a AEP.

Os primeiros concursos de seleção de startups do ESA BIC Centro+ e do ESA BIC Tagus+ deverão abrir neste primeiro semestre do ano e cada contrato permitirá selecionar e financiar até seis startups por ano.

Para o presidente da AEP, Ricardo Conde, a implementação do ESA BIC Portugal através destes dois consórcios a operar em paralelo, "reforça a capacidade nacional de incubação" e permite apoiar "uma abordagem alargada, envolvendo novos centros de incubação e parceiros regionais".

A operação do programa do Técnico será assegurada com a Incubadora Taguspark e o Técnico Venture Lab (Oeiras) e com a Incubadora da Escola do Mar dos Açores (Horta), contando ainda com a participação da Câmara Municipal de Oeiras, do CEiiA e da Vieira de Almeida & Associados, refere a AEP.

A vice-presidente do Técnico para o Campus Oeiras, Joana Mendonça, salientou a relevância estratégica do novo centro para a instituição e para o posicionamento de Portugal no setor espacial.

"Ao articular excelência científica, empreendedorismo e uma forte rede de parceiros nacionais e internacionais, estamos a criar as condições para transformar conhecimento em impacto económico e societal, posicionando Oeiras e o Técnico como um polo de referência na nova economia espacial europeia", defende Joana Mendonça.

A partir de Coimbra, o IPN liderará o consórcio responsável pelo ESA BIC Centro+, que inclui o Centro Empresarial de Pampilhosa da Serra e o Incuba+ Santa Maria (Açores) como parceiros de incubação. O consórcio conta também com o Município de Coimbra, a CIM Região de Coimbra e o CCDRC.

"Para além do financiamento, o Instituto Pedro Nunes (IPN) disponibiliza às 'startups' apoio técnico especializado, ancorado em mais de 30 anos de experiência em incubação, fortalecido com o acesso a laboratórios e a uma rede dedicada de incubadoras na região Centro, bem como a parceiros nacionais e internacionais. O IPN oferece as melhores condições para impulsionar o talento de empreendedores no desenvolvimento de soluções baseadas em tecnologia e dados espaciais.", afirmou o diretor de Inovação do IPN, Jorge Pimenta.