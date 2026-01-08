Poemas inéditos de Manuel Alegre e José Carlos Vasconcelos nas novidades da LeYa

Aos 89 anos, Manuel Alegre continua a escrever poesia e em fevereiro vai publicar um novo livro de inéditos. “Balada do Corsário dos Sete Mares” sairá em fevereiro na Dom Quixote. O livro foi anunciado esta quarta-feira, na apresentação das novidades dos próximos meses do grupo editorial LeYa.

Na Livraria Buchholz, em Lisboa, o diretor-geral da LeYa, David Azevedo Lopes, anunciou também a abertura das candidaturas ao Prémio LeYa. O processo está aberto até 30 de abril e até agora, já recebeu cinco candidatos.

Numa sessão que contou com todos os editores da LeYa, Maria do Rosário Pedreira começou por apresentar o lançamento já em janeiro de “Coração Sem Medo”, o novo livro do brasileiro Itamar Vieira Júnior. Com esta obra o autor “encerra a trilogia da Terra”, explicou a editora, iniciada com “Torto Arado”, o livro com que o autor venceu o Prémio LeYa e que já vendeu mais de um milhão de exemplares.

Pedreira explicou que se trata de um livro muito “atual” porque aborda as intervenções policiais nas favelas do Brasil, narrando a história de Rita Preta, uma caixa de supermercado, mãe de três rapazes que vê a sua vida mudar quando o filho mais velho, Cid, desaparece e ela é alvo de ameaças de grupos violentos.

Outra das novidades previstas para fevereiro é “Os Sete Sentidos e Outros Lugares” de José Carlos Vasconcelos. Trata-se da edição da poesia deste autor que foi durante anos diretor do "Jornal de Letras" e que será este ano homenageado no Festival Correntes d’Escritas, na Póvoa de Varzim.

Maria do Rosário Pedreira explico que se trata de um livro “sucessivamente adiado”, devido à vida profissional do autor/jornalista que fará este ano a conferência de abertura do Correntes d'Escritas, onde é presença habitual.

“Cânone da Câmara Escura” é o novo livro do espanhol Enrique Vila-Matas que sairá ainda este mês na Dom Quixote. Traduzido por J. Teixeira de Aguilar, trata-se de “um livro sobre livros”, indicou a editora Cecília Andrade.

Em março, a Dom Quixote vai lançar “Triunfo do Triunfo e Outros Contos Escolhidos”, de Luísa Costa Gomes. Trata-se de uma obra que reúne um conjunto de contos dispersos em jornais e antologias.

Outra autora portuguesa, Margarida Fonseca Santos está de regresso ao romance com o livro “A Chave”, com que venceu, este ano, o Prémio João Gaspar Simões atribuído pela Câmara da Figueira da Foz. Esta autora, que habituou o seu público a obras infanto-juvenis, está de volta com um livro cujo júri destacou pela “qualidade da estrutura formal, a inteligência da estratégica narrativa e a cumplicidade com o leitor”.

Ainda de autores portugueses, sairá em março o primeiro livro a vencer o Prémio Nuno Júdice. “Entra-se na Casa pelo Pátio”, de Carla Louro, será lançado com a chancela Dom Quixote. Ainda na poesia, a editora que está a celebrar 60 anos vai lançar a antologia “Dom Quixote 60 anos de Poesia”, organizada pelo poeta e editor Manuel Alberto Valente.

Entre as várias novidades, o editor Francisco Camacho apresentou o lançamento do livro de estreia de Ângelo Delgado. “Foi o Preto” chega às livrarias com chancela Oficina do Livro e narra a história de José Lima, acusado injustamente de ter causado desacatos e um homicídio. A história passa-se em Portugal, na década de 1990. O autor vem da área da publicidade e tem nas palavras do editor “uma escrita enxuta”.

Outro dos títulos de um autor português é “Na Rota do Yankee Clipper”, de José Correia Guedes, autor conhecido pela obra “O Aviador”. O novo livro, que sairá na Lua de Papel, conta a história de um desastre aéreo que aconteceu em fevereiro de 1943, em Lisboa, quando o Boeing 314 "Yankee Clipper" se despenhou no rio Tejo matando 24 pessoas.

No âmbito das comemorações dos 50 anos da morte da escritora Agatha Christie, a LeYa vai reeditar a “Autobiografia” da autora inglesa, na Asa, "com atualizações", indicou a editora Carmen Serrano. A mesma editora irá ainda reeditar o livro “O Assédio” do espanhol Arturo Pérez-Reverte.

Já a Casa das Letras vai publicar, em março, o livro “10 755: Caminhos que se Cruzam”, de Eduardo Pinheiro. Um romance sobre duas peregrinações, entre Santiago de Compostela e Kumano Kodo, no Japão. Prevista está também a edição de “Máfia: Uma História Global”, de Ryan Gingeras, professor no Departamento de Segurança Nacional, na Universidade Naval da Califórnia.

Na mesma editora será publicado “Portugal e o Ocidente - Do Ultimato Britânico e de Salazar à Revolta Utópica”, do escocês Tom Gallagher, um professor da Universidade de Bradford “apaixonado por Portugal”, descreveu o editor.

A Caminho que está a comemorar 50 anos anuncia o regresso da peça de teatro “A Noite”, de José Saramago. Trata-se de uma edição especial que inclui fotografias da estreia da peça pelo grupo de Teatro de Campolide. Foi com este título que o Prémio Nobel da Literatura começou a publicar na Editorial Caminho em 1979.