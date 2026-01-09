Casa da Música inaugura nova temporada com festa de entrada livre

A Casa da Música, no Porto, inaugura esta sexta-feira a nova temporada com uma festa, de entrada livre, que inclui atuações do coletivo Trigueirinha, de emmy Curl, uma conversa e uma oficina de danças tradicionais.

"Raízes", cujas atividades têm início às 17h00, é uma festa "enraizada em diferentes tradições da música portuguesa, lidas e recriadas por distintas sensibilidades do presente", de acordo com informação disponível no "site" da Casa da Música.

A festa começa, na Sala 2, com um "workshop" de Danças Tradicionais, no qual o público é convidado "a aprender e a vivenciar os gestos, ritmos e dinâmicas associadas a este repertório, transformando a prática coletiva numa celebração partilhada do património vivo".

Depois, as Pauliteiras da Scuola Mirandesa do Porto apresentam-se no "foyer", levando até à Casa da Música "uma das expressões mais vibrantes da cultura popular portuguesa: a dança dos paus, originária das Terras de Miranda".

O Cibermúsica será espaço para a conversa "Ressonâncias da Temporada", em torno "das linhas de força que atravessam a Temporada 2026 da Casa da Música".

A conversa conta com a participação do compositor Hèctor Parra, do musicólogo Rodrigo Alzuguir e do diretor artístico da Casa da Música, François Bou.

O Café Casa da Música acolhe a apresentação do coletivo Trigueirinha, que reúne músicos e uma bailarina "num espetáculo que atravessa geografias e gerações, do Minho ao Algarve, passando pelas Ilhas, em que o público é convidado a participar ativamente, dançando e celebrando".

A festa termina na Sala 2 com um concerto da cantora e compositora emmy Curl, "nascida e criada nas altas montanhas de Vila Real", que "traz à vida as antigas melodias do folclore transmontano e celta que durante muito tempo permaneceram esquecidas".

Emmy Curl venceu no ano passado o Prémio José Afonso, com o álbum "Pastoral", é o quarto álbum da artista, que resulta de "cerca de 10 anos de investigação e exploração do domínio entre a música tradicional portuguesa, especialmente no património cultural pagão, e as paisagens sonoras eletrónicas modernas", descreve a editora Cuca Monga, que o editou em 2024.

A temporada 2026 da Casa da Música inclui a estreia nacional de "Bachianas Brasileiras", do compositor brasileiro Heitor Villa-Lobos, e atuações de artistas e bandas como Wim Mertens, The Divine Comedy, Patrick Watson, Conan Osiris, Expresso Transatlântico, Vitorino e GoGo Penguin.

"Raízes e Ressonâncias" é o conceito-âncora da temporada e vai manifestar-se de uma "forma transversal ao longo de todo o ano, inspirando ciclos, festivais, residências artísticas, programas educativos e projetos interdisciplinares", explicou o diretor artístico em novembro.

As "Raízes" representam a ligação à memória cultural, estética, popular e espiritual, enquanto as "Ressonâncias" traduzem a repercussão contemporânea dessas raízes, seja na música, nas artes, na cultura ou na sociedade em geral.