De Rui Zink à ex-primeira-ministra da Finlândia. Conheça as novidades da Porto Editora

Chama-se “OLGA Salva o Mundo”, é novo romance do escritor português Rui Zink que Grupo Porto Editora (GPE) vai publicar em fevereiro. Trata-se de uma “distopia” muito atual com Inteligência Artificial à mistura, disse o grupo editorial esta semana na apresentação das novidades trimestrais.

Já este mês, outra das novidades que chegará às livrarias é “Gigi e Outras Novelas”, da escritora francesa Colette, uma antologia de três novelas que conta com a tradução do Nobel português, José Saramago, quando este dava os seus primeiros passos na carreira editorial.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Para fevereiro estão anunciados os dois novos romances da espanhola Rosa Montero e do cubano Leonardo Padura. “Animais Difíceis” é o titulo do romance de Montero, que marca o regresso da personagem Bruna Husky e encerra uma trilogia.

Já Padura, que virá à Feira do Livro de Lisboa, editará “Morir en la Arena” (“Morrer na Arena”, em tradução livre) que fala da “desilusão de uma geração que acreditou no ideal da revolução cubana”, referiu o editor.

Na área da não-fição, o GPE anunciou para fevereiro o lançamento de “Esperança em Ação: O futuro pertence-nos”, de Sanna Marin, a antiga primeira-ministra da Finlândia. Na obra, a governante mais jovem do mundo partilha o seu percurso na vida política.

Ainda na área da política internacional, para fevereiro o Grupo Porto Editora anunciou o lançamento de “Tudo sobre o Irão”, do jornalista Ricardo Alexandre.

Em março, será traduzido para português o livro “Henrique, o Navegador”, da antropóloga norueguesa Erika Fatland. A obra sobre os vestígios da presença portuguesa no mundo faz um paralelo entre a aventura das descobertas do infante D. Henrique e os vestígios portugueses que permaneceram até hoje.

Em abril, destaque para a publicação da Nobel Annie Ernaux. “O Uso da Fotografia” sairá na Livros do Brasil. O romance traduzido por Maria Etelvina Santos foi escrito em parceria com Marc Marie, de quem Ernaux foi amante.

Também para abril, na chancela Porto Editora sairá o romance “As Rosas de Barbacena”, de Alberto S. Santos, o escritor que é atual secretário de Estado da Cultura. Trata-se de uma ficção histórica com base em factos reais, sobre um hospital em Minas Gerais, no Brasil, onde morreram mais de 60 mil pessoas.

Na área da poesia, a chancela Assírio & Alvim vai editar o terceiro livro de poemas de Alexandre O’Neill, “Abandono Vigiado”, e a primeira obra de José Rodrigues Miguéis, intitulada “Páscoa Feliz”.

Do poeta Rui Lage, assinalando 20 anos de publicação, será lançada “uma antologia pessoal” intitulada “Física Espiritual”, explicou Vasco David. O editor anunciou também a publicação de toda a obra de José Alberto Oliveira, bem como dos “Diários de Viagem” do japonês Matsu Bashô. Outra das novidades, será o segundo livro de poemas de Ana Isabel Mouta, “Alçapão”, que sucede a “Paiol” não editado no GPE.

Na área infantil foi ainda anunciada uma nova coleção, “Os Walkers”, de Maria Inês Almeida, que “combina aventura e humor, com uma linguagem próxima dos jovens e personagens que despertam curiosidade”.