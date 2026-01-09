Ouvir
Euromilhões desta sexta-feira: saiba se ganhou 53 milhões

09 jan, 2026 - 20:51 • Redação

Confira a chave vencedora do sorteio 003/2026.

A chave do concurso do Euromilhões desta sexta-feira, 9 de janeiro de 2026, é composta pelos números 1 - 7 - 10 - 26 - 34 e pelas estrelas 2 e 4.

Em jogo no primeiro prémio está um jackpot de 53 milhões de euros.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Os prémios atribuídos de valor superior a 5 mil euros estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%, nos termos da legislação em vigor.

A chave constante neste artigo não dispensa a consulta do site do Departamento de Jogos da Santa Casa.

Desde o início do Euromilhões, já saíram em Portugal um total de 79 primeiros prémios.

