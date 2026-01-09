Feira do Livro do Porto abre a 21 de agosto e homenageia poeta Inês Lourenço

A poeta Inês Lourenço, de 83 anos, é a homenageada na Feira do Livro do Porto, que se realiza de 21 de agosto a 6 de setembro, nos Jardins do Palácio de Cristal e na Biblioteca Municipal Almeida Garrett, anunciou esta terça-feira a autarquia.

Uma nova tília nos Jardins do Palácio de Cristal receberá o nome da poeta em agosto, sendo os três primeiros dias da programação desta 13.ª edição da feira "especialmente dedicados à autora" de Ainda o lugar incerto da procura e Dois cimbalinos escaldados, assim como uma exposição contígua ao evento, na Biblioteca Municipal Almeida Garrett, divulgou a Câmara do Porto.

Justificando a escolha de Inês Lourenço, o presidente da Câmara, Pedro Duarte, citado no comunicado, sublinha "o carácter portuense da obra e da autora, o seu profundo vínculo artístico e de cidadania ao Porto, e um notável legado literário, com uma produção de qualidade excecional, que merece o justo reconhecimento do público".

O vereador da Cultura, Jorge Sobrado, também citado no comunicado da câmara, realça "a singularidade e consistência de uma obra poética 'ardilosamente singela', construída ao longo de mais de quatro décadas, e na sua relação umbilical com a cidade do Porto, enquanto espaço alegórico ou simbólico, narrativo e de vida. O Porto é casa e nuvem, raiz e voo, chegada e partida na poética de Inês", numa referência ao seu mais recente título, Casa Nuvem, publicado no ano passado.

Para Sobrado, Inês Lourenço é "uma das vozes mais significativas da poesia portuguesa contemporânea, autora de uma poética culta, mas versátil, provocatória e satírica, reconhecida pela crítica da especialidade, e referência inspiradora de novas gerações de poetas. Este reconhecimento é, por isso, um ato de inteira justiça".

"O contributo de Inês Lourenço como editora e divulgadora da poesia contemporânea é também destacado nesta decisão", tendo a autora editado, entre os anos 1980 e 1990, "uma das mais corajosas, bem conseguidas e intergeracionais revistas de poesia, no Porto e em Portugal: a Hífen", lê-se no comunicado da autarquia.

Em 2023, a poeta recebeu a Medalha de Mérito da Cidade.

No ano passado, "mais de 254 mil pessoas passaram" pela Feira do Livro do Porto, segundo informação no portal de notícias da edilidade.