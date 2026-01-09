Ouvir
Pintura comprada “por instinto” é afinal duplo estudo de cabeças de Rubens

09 jan, 2026 - 23:00 • Redação

Uma pintura comprada por menos de 100 mil euros revelou ser uma obra dupla de Peter Paul Rubens. O estudo de um homem barbudo esconde o retrato de uma mulher pintado anteriormente.

Uma obra adquirida num leilão online como sendo um estudo anónimo da escola flamenga revelou-se uma pintura dupla de Peter Paul Rubens, com dois retratos sobrepostos na mesma folha.

A descoberta foi feita pelo marchand belga Klaas Muller, que pagou menos de 100 mil euros pela peça, conta o “Guardian”.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

O quadro, um estudo em óleo sobre papel, mostra à primeira vista a cabeça de um homem idoso, calvo e com uma barba espessa, virado para a esquerda.

Contudo, ao rodar a pintura 180 graus, torna-se visível a silhueta de uma mulher jovem, com cabelo solto e coroa de tranças, parcialmente oculta pela barba do modelo masculino.

“Não tinha a certeza de que fosse um Rubens, apenas achei que era muito ao estilo dele, por isso foi um risco,” admitiu Muller.

O negociante descreve-se como um admirador fervoroso do pintor flamengo, afirmando que consulta livros sobre o artista “quase todas as noites”.

A autenticidade da obra ganhou força após ter sido analisada durante meses pelo historiador de arte Ben van Beneden, antigo director da Casa de Rubens, em Antuérpia.

“É muito provável que seja um Rubens. A execução é notável, com um realismo impressionante,” avaliou o especialista.

