Segundo prémio do Euromilhões sai em Portugal

Um dos segundos prémios do Euromilhões desta sexta-feira, 9 de janeiro de 2026, vai para um apostador com boletim registado em Portugal.

De acordo com o Departamento de Jogos da Santa Casa, o segundo prémio vale cerca de 116 mil euros.

Ninguém acertou no primeiro prémio. No sorteio da próxima terça-feira estará em jogo um jackpot de 64 milhões de euros.

A chave do concurso do Euromilhões desta sexta-feira, 9 de janeiro de 2026, é composta pelos números 1 - 7 - 10 - 26 - 34 e pelas estrelas 2 e 4.



Os prémios atribuídos de valor superior a 5 mil euros estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%, nos termos da legislação em vigor.

A chave constante neste artigo não dispensa a consulta do site do Departamento de Jogos da Santa Casa.

Desde o início do Euromilhões, já saíram em Portugal um total de 79 primeiros prémios.