Os filmes que não vai querer perder em 2026

2026 ainda agora começou e já dá cartas no grande ecrã. Entre filmes originais e adaptações, sequelas e remakes, cineastas veteranos e grandes estrelas, o novo ano perfila-se como um ano rico no mundo do cinema. Para quem já quer começar a preparar as suas idas às salas de cinema, o Watch Party, o podcast de cinema e séries da Renascença, fez um guia para ajudar a navegar nas dezenas de lançamentos que não vão mesmo querer perder nos próximos meses. Os franchises que regressam Este ano, temos regressos marcados para muitos franchises e podemos ter novamente um fenómeno ao estilo "Barbenheimer", mas só mais para o final do ano: "Avengers: Doomsday" e "Dune: Parte III" têm estreia, nacional e internacional, marcada para 17 de dezembro e, para já, nenhum deles parece querer abdicar do "slot"... Um mês antes, outro regresso de franchise promete levar muita gente às salas de cinema: "The Hunger Games - Sunrise of the Reaping" deverá ser traduzido para "Jogos da Fome - Amanhecer na Ceifa" (como o livro que lhe serve de base) e estrear-se a 20 de novembro.

O verão também tem boas propostas para os amantes dos filmes "pipoca": está de volta o Homem-Aranha de Tom Holland, com "Spiderman - A Brand New Day", com este "Um Novo Dia" a chegar, ao que tudo indica, a 31 de julho. Um pouco antes também os fãs de A Guerra das Estrelas terão motivos para ir até uma sala de cinema, nem que seja para espreitar "Star Wars - The Mandalorian & Grogu", que tem estreia nacional marcada para 21 de maio.

Estreias para amantes de terror Também o universo da DC vai ter mais dois filmes em exibição este ano. Depois do sucesso de Superman o ano passado, "SuperGirl" está na calha para 26 de junho para continuar a história da prima de Clark Kent (ou melhor, Kal-El). Em setembro outro "filho" bem diferente deste universo também se junta à família do Super-Homem: "ClayFace" tem estreia alinhavada para 11 de setembro, mas atenção que só é aconselhado a fãs de terror. Por falar em terror, os fãs mais acérrimos não terão de esperar até ao Outono para irem ao cinema, com o clássico "Scream 7" a estar agendado para 26 de fevereiro.

Comédias para miúdos e graúdos Quem preferir antes comédias também terá muitas opções em 2026, especialmente no verão. "Scary Movie 6" é outro dos regressos ao passado que pretende valer muitos risos a partir de 11 de junho, mas quem preferir ir ao cinema com os mais novos pode fazê-lo na semana seguinte, com a estreia de "Toy Story 5", a 18 de junho. Umas semanas depois, a 1 de julho, é hora de voltar ao cinema com os mais pequenos para "Minions 3". Já mais para o final do ano teremos o regresso do reboot de Jumanji. A nova versão deste famoso filme, estrelado em tempos por Robin Williams, já vai na sua terceira reincarnação com The Rock, mas ninguém parece se entender no nome do filme: "Jumanji 3" ou "Jumanji 4", eis a questão... tiraremos as dúvidas a 11 de dezembro. Finalmente, e mesmo a tempo do Natal, chega "Angry Birds 3", com estreia internacional marcada para 24 de dezembro.

(Mais) adaptações literárias Ainda no capítulo das continuações, há um filme incontornável a destacar em 2026: é este o ano em que vamos todos poder ver a sequela de "O Diabo Veste Prada", com Meryl Streep a vestir novamente a "pele" de Miranda Priestly a 30 de abril. Num ano marcadíssimo por adaptações literárias, outra versão da história de Frankenstein também se estreia a 6 de março: "The Bride!" (ou "A Noiva!"), com a assinatura de Maggie Gyllenhaal, é uma das películas mais antecipadas dos primeiros meses do ano. Mas está longe de ser a única adaptação a levantar muita curiosidade: "A Odisseia", de Homero, desta feita pela mão de Christopher Nolan, deve levar muito "fanboys" do realizador de "Inception" ao cinema, a partir de 17 de julho.

Música, pares improváveis e regressos do "outro mundo" Outro "monstro" do cinema regressa também em 2026: "Disclosure Day", de Steven Spielberg, ainda é um pequeno mistério, mas, para já, e graças ao trailer, sabemos que terá Emily Blunt a estrela um elenco de luxo, e que poderemos esperar novidades algures a 12 de junho. Pelo espaço também andará Ryan Gosling, com o seu "Project Hail Mary", marcado para nos visitar a 20 de março, nas salas de cinema. No mesmo mês, outro regresso altamente antecipado: a história da série "Peaky Blinders" continua no grande ecrã a 6 de março, com Cillian Murphy a regressar a Birmingham e a Tommy Shelby.

No verão, um regresso em modo "live action", também deve fazer as delícias de miúdos e graúdos: "Vaiana" estreia-se em modo carne e osso a 9 de julho, numa película onde a voz original aparece como produtora e "motor". Já mais para o último trimestre do ano voltamos também a "Narnia", numa adaptação para a Netflix assinada por Greta Gerwick, realizadora de "Barbie", que deve estar disponível no serviço de streaming a partir de 26 de novembro. Um mês antes devemos ter já visto a nossa aposta "wildcard" do ano: as imagens que surgem de "The Digger", de Tom Cruise, prometem deixar muita gente confusa e marcar 2026 no mundo da sétima artes (resta saber se por bons motivos...). Confirmaremos tudo a partir de 2 de outubro. Para terminar, não podíamos deixar de salientar que, este ano, teremos pelo menos três filmes ligados à música nas salas portuguesas: "The Moment", com Charli XCX, está quase a "rebentar" nas salas (10 de janeiro); Anne Hathaway dará vida a uma estrela pop em "Mother Mary" a 20 de março e uma nova biografia de Michael Jackson também chega a 24 de abril às salas de cinema, com um sobrinho do rei da pop a assumir o lugar do tio em "Michael".