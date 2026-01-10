Os filmes que não vai querer perder em 2026

10 jan, 2026 - 23:00 • Daniela Espírito Santo , Inês Braga Sampaio , João Malheiro
2026 ainda agora começou e já dá cartas no grande ecrã. Entre filmes originais e adaptações, sequelas e remakes, cineastas veteranos e grandes estrelas, o novo ano perfila-se como um ano rico no mundo do cinema.
Para quem já quer começar a preparar as suas idas às salas de cinema, o Watch Party, o podcast de cinema e séries da Renascença, fez um guia para ajudar a navegar nas dezenas de lançamentos que não vão mesmo querer perder nos próximos meses.
Este ano, temos regressos marcados para muitos franchises e podemos ter novamente um fenómeno ao estilo "Barbenheimer", mas só mais para o final do ano: "Avengers: Doomsday" e "Dune: Parte III" têm estreia, nacional e internacional, marcada para 17 de dezembro e, para já, nenhum deles parece querer abdicar do "slot"... Um mês antes, outro regresso de franchise promete levar muita gente às salas de cinema: "The Hunger Games - Sunrise of the Reaping" deverá ser traduzido para "Jogos da Fome - Amanhecer na Ceifa" (como o livro que lhe serve de base) e estrear-se a 20 de novembro.
O verão também tem boas propostas para os amantes dos filmes "pipoca": está de volta o Homem-Aranha de Tom Holland, com "Spiderman - A Brand New Day", com este "Um Novo Dia" a chegar, ao que tudo indica, a 31 de julho.
Um pouco antes também os fãs de A Guerra das Estrelas terão motivos para ir até uma sala de cinema, nem que seja para espreitar "Star Wars - The Mandalorian & Grogu", que tem estreia nacional marcada para 21 de maio.
Também o universo da DC vai ter mais dois filmes em exibição este ano. Depois do sucesso de Superman o ano passado, "SuperGirl" está na calha para 26 de junho para continuar a história da prima de Clark Kent (ou melhor, Kal-El). Em setembro outro "filho" bem diferente deste universo também se junta à família do Super-Homem: "ClayFace" tem estreia alinhavada para 11 de setembro, mas atenção que só é aconselhado a fãs de terror.
Por falar em terror, os fãs mais acérrimos não terão de esperar até ao Outono para irem ao cinema, com o clássico "Scream 7" a estar agendado para 26 de fevereiro.
Quem preferir antes comédias também terá muitas opções em 2026, especialmente no verão. "Scary Movie 6" é outro dos regressos ao passado que pretende valer muitos risos a partir de 11 de junho, mas quem preferir ir ao cinema com os mais novos pode fazê-lo na semana seguinte, com a estreia de "Toy Story 5", a 18 de junho. Umas semanas depois, a 1 de julho, é hora de voltar ao cinema com os mais pequenos para "Minions 3".
Já mais para o final do ano teremos o regresso do reboot de Jumanji. A nova versão deste famoso filme, estrelado em tempos por Robin Williams, já vai na sua terceira reincarnação com The Rock, mas ninguém parece se entender no nome do filme: "Jumanji 3" ou "Jumanji 4", eis a questão... tiraremos as dúvidas a 11 de dezembro.
Finalmente, e mesmo a tempo do Natal, chega "Angry Birds 3", com estreia internacional marcada para 24 de dezembro.
Ainda no capítulo das continuações, há um filme incontornável a destacar em 2026: é este o ano em que vamos todos poder ver a sequela de "O Diabo Veste Prada", com Meryl Streep a vestir novamente a "pele" de Miranda Priestly a 30 de abril.
Num ano marcadíssimo por adaptações literárias, outra versão da história de Frankenstein também se estreia a 6 de março: "The Bride!" (ou "A Noiva!"), com a assinatura de Maggie Gyllenhaal, é uma das películas mais antecipadas dos primeiros meses do ano.
Mas está longe de ser a única adaptação a levantar muita curiosidade: "A Odisseia", de Homero, desta feita pela mão de Christopher Nolan, deve levar muito "fanboys" do realizador de "Inception" ao cinema, a partir de 17 de julho.
Outro "monstro" do cinema regressa também em 2026: "Disclosure Day", de Steven Spielberg, ainda é um pequeno mistério, mas, para já, e graças ao trailer, sabemos que terá Emily Blunt a estrela um elenco de luxo, e que poderemos esperar novidades algures a 12 de junho.
Pelo espaço também andará Ryan Gosling, com o seu "Project Hail Mary", marcado para nos visitar a 20 de março, nas salas de cinema. No mesmo mês, outro regresso altamente antecipado: a história da série "Peaky Blinders" continua no grande ecrã a 6 de março, com Cillian Murphy a regressar a Birmingham e a Tommy Shelby.
No verão, um regresso em modo "live action", também deve fazer as delícias de miúdos e graúdos: "Vaiana" estreia-se em modo carne e osso a 9 de julho, numa película onde a voz original aparece como produtora e "motor".
Já mais para o último trimestre do ano voltamos também a "Narnia", numa adaptação para a Netflix assinada por Greta Gerwick, realizadora de "Barbie", que deve estar disponível no serviço de streaming a partir de 26 de novembro. Um mês antes devemos ter já visto a nossa aposta "wildcard" do ano: as imagens que surgem de "The Digger", de Tom Cruise, prometem deixar muita gente confusa e marcar 2026 no mundo da sétima artes (resta saber se por bons motivos...). Confirmaremos tudo a partir de 2 de outubro.
Para terminar, não podíamos deixar de salientar que, este ano, teremos pelo menos três filmes ligados à música nas salas portuguesas: "The Moment", com Charli XCX, está quase a "rebentar" nas salas (10 de janeiro); Anne Hathaway dará vida a uma estrela pop em "Mother Mary" a 20 de março e uma nova biografia de Michael Jackson também chega a 24 de abril às salas de cinema, com um sobrinho do rei da pop a assumir o lugar do tio em "Michael".
Finalmente, os fãs de Zendaya e Robert Pattinson vão ter três bons motivos para comprar bilhetes de cinema este ano, uma vez que os dois atores vão contracenar em três filmes radicalmente diferentes. Para além dos já mencionados "Dune: Parte III" e "Odisseia", farão par em "The Drama", da popular produtora A24, com estreia marcada para 3 de abril.
2026 promete, por isso, muito conteúdo e muitos filmes para ver numa sala de cinema e com pipocas na mão.