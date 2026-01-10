Rock in Rio anuncia Carlão no Palco Music Valley a 28 de junho

Carlão, que este sábado assina o espetáculo de abertura da Final da Allianz Cup, é a mais recente confirmação do Rock in Rio. O artista português vai atuar no Palco Music Valley, a 28 de junho, anunciou este sábado a organização.

Este concerto marca o regresso de Carlão à Cidade do Rock. Também conhecido como Pacman, Carlão é um dos fundadores dos Da Weasel, uma das bandas mais acarinhadas dos anos 90 em Portugal.

O artista vai lançar álbum novo este ano, depois de ter apresentado, o ano passado, um single duplo, "Oh Nha Nené" e "Na Loucura". Será esse o mote para a viagem até ao Parque Tejo que, garante a organização, se vai fazer acompanhar de um "espetáculo renovado e absolutamente épico, numa explosão de ritmos e boa energia".

A confirmação de Carlão no Rock in Rio em plena final da Allianz Cup foi intencional, uma vez que a próxima edição do Rock in Rio vai acontecer em pleno Mundial 2026. "Quando o futebol abranda a música não pára, só faz com que a festa continue", garante a organização, em comunicado.

O festival realiza-se nos dias 20, 21, 27 e 28 de junho de 2026, na Cidade do Rock (Parque Tejo) em Lisboa. Os bilhetes para os dias 20, 21 e 27 de junho já estão à venda nos locais habituais.