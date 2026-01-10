Totoloto: saiba se ganhou o jackpot deste sábado

10 jan, 2026 - 22:06 • Redação
A chave vencedora do sorteio do Totoloto deste sábado, 10 de janeiro de 2026 é composta pelos números 2 - 12 - 15 - 19 - 38 + Número da Sorte 11.
A chave constante neste artigo não dispensa a consulta do site do Departamento de Jogos da Santa Casa.
Os prémios atribuídos de valor superior a 5 mil euros estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%, nos termos da legislação em vigor.
O Totoloto é sorteado à quarta-feira e ao sábado.