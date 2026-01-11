Ouvir
Autor de novelas brasileiras Manoel Carlos morre aos 92 anos

11 jan, 2026 - 00:56 • Lusa

"Carioca de coração", Manoel Carlos foi de telenovelas brasileiras icónicas, como a trilogia "Vale Tudo" (1988), "Por Amor" (1997) e "Laços de Família" (2000). Nos últimos dias esteve internado no Hospital Copa Star, em Copacabana, para tratar a doença de Parkinson.

O autor de novelas brasileiras Manoel Carlos morreu este sábado aos 92 anos, depois de um ano de luta contra a doença de Parkinson, disse a família nas redes sociais.

"Com profundo pesar comunicamos a morte de Manoel Carlos Gonçalves de Almeida, conhecido carinhosamente como Maneco, ocorrida aos 92 anos", escreveu a atriz Júlia Almeida, filha de Manoel Carlos e administradora do legado audiovisual do pai.

Segundo meios de comunicação social locais, o autor passou os últimos dias internado no Hospital Copa Star, em Copacabana, no Rio de Janeiro, onde estava a fazer um tratamento contra a doença de Parkinson, que o afetou a nível motor e cognitivo no último ano.

Maneco nasceu em 14 de março de 1933 em São Paulo, mas considerava-se "carioca de coração" e colocava a cidade do Rio de Janeiro como protagonista em todas as suas obras.

Manoel Carlos iniciou a sua carreira na televisão na década de 1960 como guionista e diretor de programas, mas foi na década de 70 que se começou a distinguir como autor de telenovelas na estação Globo, a de maior audiência no país.

Foi o criador da trilogia de telenovelas "Vale Tudo" (1988), "Por Amor" (1997) e "Laços de Família" (2000) e deixou a marca de ser o autor que mais apostou em personagens femininos fortes.

Inspirado em Helena de Troia, as personagens principais das suas telenovelas foram todas Helenas, mulheres independentes e de caráter forte.

Mais de uma dezena de Helenas converteram-se em ícones da cultura popular brasileira e passaram fronteiras, uma vez que as novelas de Manoel Carlos foram transmitidas em mais de 150 países.

Além das telenovelas, foi também autor de séries de televisão e obras teatrais.

