Hollywood conhece vencedores dos Globos de Ouro este domingo

Os vencedores prémios norte-americanos de cinema e televisão Globos de Ouro são anunciados este domingo em Los Angeles, Califórnia, numa edição em que o filme “Batalha Atrás de Batalha” e a série “White Lotus” são os mais nomeados.

Os Globos de Ouro, que vão na 83.ª edição, são uma iniciativa da Associação de Imprensa Estrangeira em Hollywood e vistos como uma das antecâmaras para os Óscares.

Na cerimónia deste domingo, conduzida pela atriz Nikki Glaser, o último filme de Paul Thomas Anderson, “Batalha Atrás de Batalha”, parte com vantagem pelas nove nomeações, entre as quais para o prémio de Melhor Filme de Comédia ou Musical.

Anderson está nomeado para Melhor Realização e Argumento, o músico Jonny Greenwood compete para o Globo de Ouro de Melhor Banda Sonora Original e grande parte do elenco está igualmente nomeado: Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Benicio del Toro, Teyana Taylor e Chase Infiniti.

Na área do cinema, destaque ainda para o filme “Valor Sentimental”, do realizador dinamarquês Joachim Trier — que se estreia nos cinemas portugueses a 26 de janeiro — e que soma oito nomeações, rivalizando em muitas das categorias com “Batalha Atrás de Batalha”.

Com três nomeações surge “O Agente Secreto”, produção brasileira de Kléber Mendonça Filho, protagonizada por Wagner Moura, estando indicada para Melhor Filme de Drama, Melhor Ator de Drama e Melhor Filme em Língua Não Inglesa.

Wagner Moura chega a estas nomeações dos Globos de Ouro — uma nomeação inédita para um ator brasileiro – depois de ter vencido o prémio de melhor ator em 2025 no Festival de Cannes.

No ano passado, a atriz brasileira Fernanda Torres venceu um Globo de Ouro com o filme “Ainda Estou Aqui”.

Nas categorias de televisão, este ano a produção mais nomeada é a última temporada da série “The White Lotus” (HBO), com seis nomeações, nomeadamente para Melhor Série de Drama.

Na edição deste ano dos Globos de Ouro, os prémios de carreira distinguem as atrizes Helena Mirren (cinema) e Sarah Jessica Parker (televisão).