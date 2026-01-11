Morreu Bob Weir, guitarrista e cofundador dos Grateful Dead

11 jan, 2026 - 11:06 • Daniela Espírito Santo com Reuters
Morreu o veterano do rock Bob Weir, guitarrista responsável pela base rítmica dos Grateful Dead, lendária banda de "psychedelic americana" que cofundou em 1965.
A informação foi confirmada este sábado pela família, em comunicado.
Tinha 78 anos e "sucumbiu a problemas pulmonares" após ter sido diagnosticado com cancro, em julho. Na mensagem, a família não adianta quando morreu, mas assegura que o fez cercado de entes queridos e "em paz", depois de ter enfrentado a doença "corajosamente, como só ele sabia fazer".
"Durante mais de sessenta anos, Bobby esteve na estrada", recorda a família". "Guitarrista, vocalista, contador de histórias e membro fundador dos Grateful Dead, Bobby será para sempre uma força inspiradora cuja arte singular remodelou a música americana", é dito, numa longa mensagem que passa em revista a sua capacidade de "encher salas" e de criar "um sentimento de família" com os fãs da banda.
Cada acorde que tocava, cada palavra que cantava era parte integrante das histórias que tecia", diz o texto, que garante que os últimos meses de "Bobby" refletiram "o mesmo espírito que definiu a sua vida". "Um homem à deriva, sonhando, sem nunca se preocupar se a estrada o levaria a casa. Um filho de inúmeras árvores, um filho de mares infinitos".
Semanas depois do diagnóstico e de ter iniciado o tratamento contra o cancro, Weir voltou ao palco "da cidade natal", no Golden Gate Park, em São Francisco, para celebrar, durante três noites, os seus 60 anos de carreira musical. Como recorda a Rolling Stone, acabaram por ser estes os seus derradeiros concertos. "Aquelas apresentações, emocionantes, comoventes e cheias de luz, não foram despedidas, mas presentes", diz a família.
"Mais um ato de resiliência".
Bob Weir - cujo nome de nascimento era Robert Hall Parber - fundou os Grateful Dead juntamente com o também já falecido Jerry Garcia. Quando a banda foi formada Bob ainda estava na escola e os restantes membros do grupo tiveram de convencer a mãe a deixá-lo tocar, a troco de Bob prometer não faltar às aulas. O primeiro álbum, homónimo, foi lançado em 1967... e o resto é História.
O sucesso surgiria já nos anos 70, quando os dois álbuns mais famosos da banda foram lançados: "Workingman's Dead" e "American Beauty". Weir, que chegou a ser (reza a lenda) despedido da banda por incompetência, acabaria por se tornar fundamental. Foi, juntamente com Garcia, responsável pela força vocal principal do grupo durante a maior parte da história da banda e força motriz por detrás de êxitos como "Sugar Magnolia" ou "Jack Straw".
Garcia morreu em 1995, aos 53 anos, e, com ele, os Grateful Dead. Foi nessa altura que Weir, membro mais novo do grupo, decidiu dar mais espaço à sua carreira a solo com a sua própria banda, os RatDog. No entanto, volta e meia participava em reuniões em palco com outros sobreviventes da banda, para felicidade dos "Deadheads", nome atribuído aos grandes fãs da banda, que seguiam o seu percurso desde a génese, nos anos 60. Em troca da sua devoção, por vezes tinham direito a pequenos "brindes", como o concerto "Closing Of Winterland" onde, garante quem foi, tocaram depois da meia-noite e "até o sol nascer", com o promotor da banda a servir o pequeno-almoço aos mais resistentes.
Nos primeiros tempos da banda, recorda a Agência Reuters, citando publicações antigas de revistas de música, Weir era o "menino bonito" dos Grateful Dead, uma espécie de "símbolo sexual da banda", que os ajudou a granjear algum sucesso. "Ele não se importava com isso. Na verdade, até parecia secretamente deleitar-se ao subverter essa imagem", escreveu, em 2004, o crítico musical Joel Selvin, do San Francisco Chronicle.
"Bob era o selvagem", escreveu, por sua vez, o jornalista Blair Jackson, em 2012. "Ele era o rockeiro, mas também o narrador confiante e de voz suave em todas aquelas músicas dramáticas de country-rock sobre desesperados e fugitivos", explica, definindo-o como "um encaixe perfeito para essas músicas". "Ele era o que gritava e gritava até ficar rouco no final do espetáculo, levando-nos a dançar até à loucura", descreve o crítico.
Acabou por ser, também ele, o principal objeto de um documentário em 2014, intitulado "The Other One: The Long, Strange Trip of Bob Weir", que se focava no seu contributo para a sonoridade única do rock experimental da banda, influenciada por géneros tão díspares como a música country ou o reggae, passando pelo R&B. "Tirei muito do que faço na guitarra ao ouvir pianistas", confessou, em 2019, à revista GQ.
Em 2017, Weir foi nomeado embaixador da boa vontade do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, para apoiar o trabalho da agência no fim da pobreza enquanto combate as mudanças climáticas. Casou-se com Natascha Muenter em 1999 e deixou duas filhas.
"Olhando para trás", disse Weir certa vez, "acho que vivi uma vida incomum."