Festas do Povo de Campo Maior com "selo" da UNESCO de 8 a 16 de agosto

As tradicionais Festas do Povo de Campo Maior, distrito de Portalegre, voltam a realizar-se este ano, entre os dias 8 e 16 de agosto, num investimento superior a 600 mil euros, segundo a organização.

O presidente da Associação das Festas do Povo de Campo Maior, João Manuel Nabeiro, indicou esta segunda-feira que o objetivo passa por conseguir decorar 100 ruas com flores de papel, meta que está "muito perto" de ser alcançada pela organização.

Realizadas por vontade popular, Festas do Povo de Campo Maior foram reconhecidas, em 2021, pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) como Património Cultural Imaterial da Humanidade.

Estas tradicionais festas, que tiveram lugar pela última vez em 2015, são conhecidas por apresentarem dezenas de ruas daquela vila alentejana, sobretudo no centro histórico, "engalanadas" com milhares de flores de papel, feitas à mão pela população.

De acordo com João Manuel Nabeiro, a edição deste ano dos festejos vai contar com a partilha de trabalhos típicos de outras regiões de Portugal e de Espanha, que vão ajudar a decorar algumas ruas, uma vez que possuem eventos similares.

"Nós temos uma ligação ao Redondo (Évora) e vai ficar com uma das ruas, temos também os Tabuleiros de Tomar (Santarém), Vila Nova de Cerveira (Viana do Castelo) com os seus magníficos trabalhos em croché e, depois, com duas localidades espanholas, uma na Estremadura e outra na província de Alicante", na Comunidade Valenciana, disse.

João Manuel Nabeiro acrescentou que "há cerca de três meses" que se iniciaram os trabalhos, com os populares a "fazerem florir o papel".

"Há cerca de três meses que o povo de Campo Maior respondeu que sim, que quer as festas, e estas festas fazem-se quando o povo quer, portanto, obviamente que já estão todos em trabalho ativo", acrescentou.

Para o presidente da Associação das Festas do Povo de Campo Maior, o "selo" atribuído pela UNESCO é sinónimo de "mais responsabilidade" para a organização e, este ano, a missão é promover "as melhores festas de sempre".

Para perpetuar o legado deste evento, a Câmara de Campo Maior inaugurou, em 2022, um centro interpretativo dedicado às Festas do Povo, no antigo edifício do Assento Militar, após um investimento superior a 1,2 milhões de euros.

O Centro Interpretativo das Festas do Povo - Casa das Flores surgiu para imortalizar as festividades, segundo disse o município, na altura.

No espaço é possível observar o contexto todo da festa, a sua preparação, a "enramação" (decoração das ruas com as flores), o papel dos "cabeças de rua" (uma espécie de capitão de equipa) e o papel que a mulher desempenha neste evento.