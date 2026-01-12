Mais um filme: Paramount processa Warner Bros em braço de ferro com a Netflix

Porém, a Warner está reticente e a administração do estúdio norte-americano já está a aconselhar os acionistas a votar a favor do acordo com a Netflix.

Com uma vasta biblioteca de conteúdos, que inclui Harry Potter e o universo DC Comics, a Warner Bros. têm sido alvo de uma disputa intensa entre a Paramount e a Netflix.

O conselho de administração da Warner já rejeitou várias propostas hostis da Paramount , em numerário e ações, no valor de 92 mil milhões de euros, classificando até a oferta como "ilusória" e "infundada".

A Paramount avançou esta segunda-feira para os tribunais, para exigir saber mais detalhes sobre a oferta da Netflix pelos estúdios Warner Bros. , no valor de 70,8 mil milhões de euros,

Perante a intransigência da Warner Bros., a Paramount quer obrigar a Warner a divulgar a análise financeira que sustenta o apoio do conselho de administração da Warner Bros à fusão com a Netflix.

Nesta disputa, a empresa interessada afirmou ainda que irá propor uma alteração aos estatutos da Warner Bros que obrigue à aprovação dos acionistas para qualquer separação do negócio de televisão por cabo do grupo mediático, um elemento central do acordo com a Netflix.

A Paramount defende-se ao argumentar que a sua oferta integral em numerário de 25 euros por ação pela totalidade da Warner Bros é superior à proposta da Netflix, de 27,75 dólares por ação, que incide apenas sobre os estúdios e os ativos de streaming, e que enfrentará menos obstáculos regulatórios.

A Warner Bros ainda não marcou uma data para a votação dos acionistas sobre o negócio, mas esta deverá ocorrer algures na primavera ou no início do verão, anunciou o presidente da empresa de entretenimento.



Entretanto, as ações da Warner Bros caíram 1,6% na segunda-feira, enquanto a Netflix manteve-se estável e a Paramount subiu 0,4%.