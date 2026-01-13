A Livraria Lello faz 120 anos e vai mudar de nome

Como as tradições são para manter, quando a Livraria Lello faz anos a entrada é livre e são oferecidos tantos livros quanto o número de velas que se sopram.

O livro deste ano é uma edição especial da obra “As Cidades Invisíveis”, de Italo Calvino - será oferecido aos primeiros 120 visitantes desta terça-feira.

Em declarações à Renascença, a administradora da Livraria Lello, Aurora Pinto, diz que o livro escolhido para as festevidades se enquadra no futuro porque “120 anos é sempre celebrar memória, mas sempre com um olhar no futuro e fazer esse futuro acontecer”.

Aurora Pinto diz que a partir desta terça-feira a Lello irá assumir “definitivamente e de forma mais aberta e pública a sua identidade, o seu lugar de pertença que é o Porto”. Por essa razão, a edição de “As Cidades Invisíveis”, feita exclusivamente para este aniversário, em parceria com a Leya, terá uma capa azul porque “um dos pontos essenciais das comemorações será em torno do azul do Porto”, acrescenta.

A administradora explica ainda que a escolha passou também de se tratar de “um dos livros que nos guia e um dos livros que, neste momento, é mais mandatório para tudo o que estamos a fazer”.

Celebração com novos projetos

As celebrações deste aniversário marcam também o início de novos projetos, como o podcast “O Palavrão”, a inclusão de forma definitiva do Porto no logótipo da Livraria Lello e o início da expansão das instalações.

“O Porto é um sentimento, é um sentimento de liberdade, é um sentimento de responsabilidade, mas é também um sentimento de sotaque e de cor”, argumenta Aurora Pinto.

“As pessoas do Porto são pessoas que falam duro, mas esse duro é pura emoção” e é nisso que se foca o podcast “O Palavrão”. Para a administradora da Lello, este podcast retrata “uma das maiores identidades da nossa cidade” e que “é essa aspereza, essa rudeza com que falamos, que poderia significar mau sentido, mas que afinal significa a maior parte das vezes carinho”.

O primeiro episódio conta com a participação de Pedro Pinto, fundador do Grupo Lionesa. Aurora Pinto garante que “Pedro Pinto é Porto, é azul Porto. É rudeza e mimo. É muito aquilo que se identifica também com a nossa cidade. É liberdade. Nós somos uma família de inconformados, de desassossegados, e ele efetivamente tem essa característica. E o podcast é como ele”.

“O Palavrão” está disponível em todas as plataformas digitais a partir desta terça-feira, com um jingle feito por Claúdia Pascoal.

Livraria Lello Porto

A Livraria Lello garante também que quer ser um espaço cultural da cidade do Porto e, por isso, a partir desta terça-feira passam a “incluir definitivamente no nosso logotipo Porto".

"Passaremos a chamar-nos Livraria Lello Porto para identificar que de facto queremos ser um espaço cultural nesta cidade”, detalha.

Aurora Pinto acredita que esta alteração no logotipo terá “repercussões a nível internacional” porque a Livraria Lello “é o espaço que mais vende, um espaço que mais visitantes recebe, um espaço que mais cuida de tratar também desses visitantes”, garante. Em 2024 foi alcançada a meta de um milhão de livros vendidos e, diariamente, a livraria recebe mais de 3.500 visitantes.

Sabor que apela à nostalgia

Os 120 anos têm um gosto especial e como a cidade do Porto também tem, as comemorações deste aniversário contam também com bolas de berlim.

Aurora Pinto conta que estas bolas de berlim são as que herdaram quando compraram “a Confeitaria Serrana, as bolas que a senhora da Confeitaria Serrana ensinou a fazer com muito carinho e que agora vão desvestidas com um toque novo pelo chefe Vasco Coelho”.

Mais acolhedora e com mais oferta cultural

Para este ano está previsto o aumento das instalações da Livraria Lello, que prevê melhorar as condições de acessibilidade dos seus visitantes, tornar o espaço mais acolhedor e aumentar a oferta cultural da cidade do Porto.

Aurora Pinto diz que este espaço “tem uma preocupação de acolhimento”, porque “permite um fluxo muito maior na entrada e saída depois da livraria”.

Além disso, tem “uma preocupação em aumentar a oferta cultural da cidade” e vai permitir a realização de eventos culturais.

“Se os livros habitam a Livraria Lello, neste espaço irão também habitar muitas das personagens destes livros, muita da magia destes livros”, remata.

As celebrações têm início na manhã desta terça-feira, mas prolongam-se ao longo de todo o dia, a abertura ao público está prevista para as 13h00.